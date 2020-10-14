https://ria.ru/20201014/karabakh-1579749077.html

Пашинян заявил, что в Баку угрожали начать войну в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство отказалось от территориальных уступок в карабахском урегулировании и потребовало определить... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:10

2020-10-14T13:10

2020-10-14T15:02

обсе

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что его правительство отказалось от территориальных уступок в карабахском урегулировании и потребовало определить статус непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>.По его словам, Баку настаивал на том, чтобы Армения сдала пять территорий вокруг Карабаха и представила график сдачи еще двух районов, а также на статусе Карабаха в составе <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Он добавил, что Азербайджан, со своей стороны, отказывался от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на автономии и закладывая основы для изгнания армян из НКР.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние длились с 1992 по 1994 год, в результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по урегулированию с 1992 года ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, с тех пор там идут бои. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.На прошлой неделе Армения и Азербайджан при участии России договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Перемирие вступило в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны обвинили друг друга в его нарушении.

https://ria.ru/20201014/karabakh-1579742641.html

Arto M Ну Азербайджан и так возник благодаря СССР, а Турция вся существует на костях коренных народов. Так что не вам говорить об оккупации. Про сожженный флаг даже смешно рассуждать - не армяне же сбивали российские самолеты и убивали российских послов? 142

Игорь Земский Дай Бог Алиеву вовремя понять, что *этот нехороший человек предаст его при первой возможности*, как только цели, поставленные Турцией, будут достигнуты. НКР лишь предлог для зарабатывания очков на внутреннем политическом поле, не более 104

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сша

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сша, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, в мире