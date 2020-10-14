https://ria.ru/20201014/karabakh-1579749077.html
Пашинян заявил, что в Баку угрожали начать войну в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство отказалось от территориальных уступок в карабахском урегулировании и потребовало определить... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:10
2020-10-14T13:10
2020-10-14T15:02
обсе
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что его правительство отказалось от территориальных уступок в карабахском урегулировании и потребовало определить статус непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>.По его словам, Баку настаивал на том, чтобы Армения сдала пять территорий вокруг Карабаха и представила график сдачи еще двух районов, а также на статусе Карабаха в составе <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Он добавил, что Азербайджан, со своей стороны, отказывался от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на автономии и закладывая основы для изгнания армян из НКР.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние длились с 1992 по 1994 год, в результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по урегулированию с 1992 года ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, с тех пор там идут бои. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.На прошлой неделе Армения и Азербайджан при участии России договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Перемирие вступило в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны обвинили друг друга в его нарушении.
https://ria.ru/20201014/karabakh-1579742641.html
Arto M
Ну Азербайджан и так возник благодаря СССР, а Турция вся существует на костях коренных народов. Так что не вам говорить об оккупации. Про сожженный флаг даже смешно рассуждать - не армяне же сбивали российские самолеты и убивали российских послов?
142
Игорь Земский
Дай Бог Алиеву вовремя понять, что *этот нехороший человек предаст его при первой возможности*, как только цели, поставленные Турцией, будут достигнуты. НКР лишь предлог для зарабатывания очков на внутреннем политическом поле, не более
104
30
сша
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, сша, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, в мире
ЕРЕВАН, 14 окт — РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что его правительство отказалось от территориальных уступок в карабахском урегулировании и потребовало определить статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.
По его словам, Баку настаивал на том, чтобы Армения сдала пять территорий вокруг Карабаха и представила график сдачи еще двух районов, а также на статусе Карабаха в составе Азербайджана
.
"Территории требовали сдать не в обмен на статус, а в обмен на мир. В противном случае Азербайджан угрожал войной. Наше правительство получило эту переговорную базу как наследие и отказалось от обсуждения вопроса подобным образом без определения статуса Арцаха", — сказал Пашинян.
Он добавил, что Азербайджан, со своей стороны, отказывался от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на автономии и закладывая основы для изгнания армян из НКР.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние длились с 1992 по 1994 год, в результате Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по урегулированию с 1992 года ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, с тех пор там идут бои. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
На прошлой неделе Армения и Азербайджан при участии России договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Перемирие вступило в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны обвинили друг друга в его нарушении.