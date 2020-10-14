Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/fotokonkurs-1579792324.html
Объятия, вселяющие надежду: победители Wildlife Photographer of the Year
Стали известны итоги крупнейшего конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020, проводимого лондонским Музеем естествознания. Жюри... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:28
2020-10-14T23:31
дикие животные
амурские тигры
национальный парк "земля леопарда"
лондон
природа
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579695722_0:135:3048:1850_1400x0_80_0_0_7505cc759e907a848f39631e551c0c27.jpg
Стали известны итоги крупнейшего конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020, проводимого лондонским Музеем естествознания. Жюри рассмотрело более 49 тысяч заявок. Победителем впервые стал российский фотограф. Потрясающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579695722_12:0:2657:1984_1400x0_80_0_0_cd0d40edfe48b1ae5d6399917b7fa4de.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, амурские тигры, национальный парк "земля леопарда", лондон, природа, фото, фото

Объятия, вселяющие надежду: победители Wildlife Photographer of the Year

19:28 14.10.2020 (обновлено: 23:31 14.10.2020)
 
Читать ria.ru в
Стали известны итоги крупнейшего конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020, проводимого лондонским Музеем естествознания. Жюри рассмотрело более 49 тысяч заявок. Победителем впервые стал российский фотограф. Потрясающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Сергей Горшков / Wildlife Photographer of the Year

"Объятия". Снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, принес Сергею Горшкову титул "Фотограф года в дикой природе". Изображение находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, вселяет надежду, убеждены организаторы конкурса.

Объятия. Сергей Горшков. Лучшая фотография конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020
1 из 15

"Объятия". Снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, принес Сергею Горшкову титул "Фотограф года в дикой природе". Изображение находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, вселяет надежду, убеждены организаторы конкурса.

© Фото : Сергей Горшков / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Shanyuan Li / Wildlife Photographer of the Year

Когда мама говорит: "Беги!" Чтобы сделать этот кадр, Шаньюянь Ли (Shanyuan Li) шесть лет наблюдал за манулами в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Победа в номинации "Поведение: млекопитающие".

Работа фотографа Shanyuan Li в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
2 из 15

Когда мама говорит: "Беги!" Чтобы сделать этот кадр, Шаньюянь Ли (Shanyuan Li) шесть лет наблюдал за манулами в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Победа в номинации "Поведение: млекопитающие".

© Фото : Shanyuan Li / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Sam Sloss / Wildlife Photographer of the Year 202

Клоун в актиниях оказался для Сэма Слосса (Sam Sloss) настоящей золотой рыбкой и привел к победе в номинации для 11—14-летних фотографов.

Работа фотографа Sam Sloss в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
3 из 15

Клоун в актиниях оказался для Сэма Слосса (Sam Sloss) настоящей золотой рыбкой и привел к победе в номинации для 11—14-летних фотографов.

© Фото : Sam Sloss / Wildlife Photographer of the Year 202
© Фото : Gabriel Eisenband / Wildlife Photographer of the Year

Габриэль Айзенбанд (Gabriel Eisenband), поднявшийся ради фотоснимка на вершину Ритакуба-Бланко в Кордильерах, завоевал победу в номинации "Растения и грибы".

Работа фотографа Gabriel Eisenband в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
4 из 15

Габриэль Айзенбанд (Gabriel Eisenband), поднявшийся ради фотоснимка на вершину Ритакуба-Бланко в Кордильерах, завоевал победу в номинации "Растения и грибы".

© Фото : Gabriel Eisenband / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Paul Hilton / Wildlife Photographer of the Year 202

Полу Хилтону (Paul Hilton), обратившему внимание на тему незаконной торговли животными, присудили победу в номинации "Фотожурналист дикой природы: история".

Работа фотографа Paul Hilton в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
5 из 15

Полу Хилтону (Paul Hilton), обратившему внимание на тему незаконной торговли животными, присудили победу в номинации "Фотожурналист дикой природы: история".

© Фото : Paul Hilton / Wildlife Photographer of the Year 202
© Фото : Andrés Luis Dominguez Blanco / Wildlife Photographer of the Year

Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Dominguez Blanco) — фотограф совсем юный, но ему уже удался "Идеальный баланс". Победа в номинации для фотографов в возрасте до десяти лет.

Работа фотографа Andrés Luis Dominguez Blanco в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
6 из 15

Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Dominguez Blanco) — фотограф совсем юный, но ему уже удался "Идеальный баланс". Победа в номинации для фотографов в возрасте до десяти лет.

© Фото : Andrés Luis Dominguez Blanco / Wildlife Photographer of the Year
© Фото : Kirsten Luce / Wildlife Photographer of the Year 2020

"Шоу-бизнесу" Кирстен Люс (Kirsten Luce) достался главный приз в номинации "Фотожурналист дикой природы: одиночное фото".

Работа фотографа Kirsten Luce в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
7 из 15

"Шоу-бизнесу" Кирстен Люс (Kirsten Luce) достался главный приз в номинации "Фотожурналист дикой природы: одиночное фото".

© Фото : Kirsten Luce / Wildlife Photographer of the Year 2020
© Фото : Liina Heikkinen / Wildlife Photographer of the Year 2020

Снимок лисы, поймавшей гуся, оказался для Лийны Хайккинен (Liina Heikkinen) победным в номинации "Юный фотограф года".

Победитель среди молодых фотографов Liina Heikkinen в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
8 из 15

Снимок лисы, поймавшей гуся, оказался для Лийны Хайккинен (Liina Heikkinen) победным в номинации "Юный фотограф года".

© Фото : Liina Heikkinen / Wildlife Photographer of the Year 2020
© Фото : Алекс Бадяев / Wildlife Photographer of the Year 2020

Удивительный кадр Алексея Бадаева стал лучшим в номинации "Городская живая природа".

Работа фотографа Алекса Бадяева в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
9 из 15

Удивительный кадр Алексея Бадаева стал лучшим в номинации "Городская живая природа".

© Фото : Алекс Бадяев / Wildlife Photographer of the Year 2020
© Фото : Ripan Biswas / Wildlife Photographer of the Year 202

Приходилось ли вам встречать такого свирепого хищника, как жук-скакун со снимка "Последний укус" Рипана Бисваса (Ripan Biswas)? Если да, то вы бы тоже могли победить в крупном фотоконкурсе — в номинации "Портфолио" например.

Работа фотографа Ripan Biswas в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
10 из 15

Приходилось ли вам встречать такого свирепого хищника, как жук-скакун со снимка "Последний укус" Рипана Бисваса (Ripan Biswas)? Если да, то вы бы тоже могли победить в крупном фотоконкурсе — в номинации "Портфолио" например.

© Фото : Ripan Biswas / Wildlife Photographer of the Year 202
© Фото : Jaime Culebras / Wildlife Photographer of the Year 2020

Стеклянная лягушка, жующая паука, заворожила не только фотографа Хайме Кулебрас (Jaime Culebras), но и жюри конкурса. Победа в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".

Работа фотографа Jaime Culebras в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
11 из 15

Стеклянная лягушка, жующая паука, заворожила не только фотографа Хайме Кулебрас (Jaime Culebras), но и жюри конкурса. Победа в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".

© Фото : Jaime Culebras / Wildlife Photographer of the Year 2020
© Фото : Jose Luis Ruiz Jiménez / Wildlife Photographer of the Year 2020

Хосе Луис Руис (Jose Luis Ruiz) победил в номинации "Поведение: птицы" c "семейным портретом" водных птиц поганок на восходе солнца.

Работа фотографа Jose Luis Ruiz Jiménez в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
12 из 15

Хосе Луис Руис (Jose Luis Ruiz) победил в номинации "Поведение: птицы" c "семейным портретом" водных птиц поганок на восходе солнца.

© Фото : Jose Luis Ruiz Jiménez / Wildlife Photographer of the Year 2020
© Фото : Songda Cai / Wildlife Photographer of the Year 202

Миг, когда Сонгда Кай (Songda Cai), запечатлел ромбовидного кальмара на Филиппинах, стал для фотографа поистине "Золотым моментом". Кадр победил в номинации "Под водой".

Работа фотографа Songda Cai в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
13 из 15

Миг, когда Сонгда Кай (Songda Cai), запечатлел ромбовидного кальмара на Филиппинах, стал для фотографа поистине "Золотым моментом". Кадр победил в номинации "Под водой".

© Фото : Songda Cai / Wildlife Photographer of the Year 202
© Фото : Mogens Trolle / Wildlife Photographer of the Year 2020

"Поза". Лучший портрет животного получился у Могенса Тролле (Mogens Trolle). Герой его кадра, обезьяна-носач, застыл на несколько мгновений перед объективом, будто погруженный в медитацию.

Работа фотографа Mogens Trolle в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
14 из 15

"Поза". Лучший портрет животного получился у Могенса Тролле (Mogens Trolle). Герой его кадра, обезьяна-носач, застыл на несколько мгновений перед объективом, будто погруженный в медитацию.

© Фото : Mogens Trolle / Wildlife Photographer of the Year 2020
© Фото : Luciano Gaudenzio / Wildlife Photographer of the Year 2020

"Огненная река Этны" привела Лучано Гауденцио (Luciano Gaudenzio) к победе в номинации "Окружающая среда Земли".

Работа фотографа Luciano Gaudenzio в фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year 2020
15 из 15

"Огненная река Этны" привела Лучано Гауденцио (Luciano Gaudenzio) к победе в номинации "Окружающая среда Земли".

© Фото : Luciano Gaudenzio / Wildlife Photographer of the Year 2020
 
Обсудить0
Дикие животныеАмурские тигрыНациональный парк "Земля леопарда"ЛондонприродаФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния