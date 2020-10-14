Объятия, вселяющие надежду: победители Wildlife Photographer of the Year
"Объятия". Снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, принес Сергею Горшкову титул "Фотограф года в дикой природе". Изображение находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, вселяет надежду, убеждены организаторы конкурса.
"Объятия". Снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, принес Сергею Горшкову титул "Фотограф года в дикой природе". Изображение находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, вселяет надежду, убеждены организаторы конкурса.
Когда мама говорит: "Беги!" Чтобы сделать этот кадр, Шаньюянь Ли (Shanyuan Li) шесть лет наблюдал за манулами в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Победа в номинации "Поведение: млекопитающие".
Когда мама говорит: "Беги!" Чтобы сделать этот кадр, Шаньюянь Ли (Shanyuan Li) шесть лет наблюдал за манулами в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Победа в номинации "Поведение: млекопитающие".
Клоун в актиниях оказался для Сэма Слосса (Sam Sloss) настоящей золотой рыбкой и привел к победе в номинации для 11—14-летних фотографов.
Клоун в актиниях оказался для Сэма Слосса (Sam Sloss) настоящей золотой рыбкой и привел к победе в номинации для 11—14-летних фотографов.
Габриэль Айзенбанд (Gabriel Eisenband), поднявшийся ради фотоснимка на вершину Ритакуба-Бланко в Кордильерах, завоевал победу в номинации "Растения и грибы".
Габриэль Айзенбанд (Gabriel Eisenband), поднявшийся ради фотоснимка на вершину Ритакуба-Бланко в Кордильерах, завоевал победу в номинации "Растения и грибы".
Полу Хилтону (Paul Hilton), обратившему внимание на тему незаконной торговли животными, присудили победу в номинации "Фотожурналист дикой природы: история".
Полу Хилтону (Paul Hilton), обратившему внимание на тему незаконной торговли животными, присудили победу в номинации "Фотожурналист дикой природы: история".
Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Dominguez Blanco) — фотограф совсем юный, но ему уже удался "Идеальный баланс". Победа в номинации для фотографов в возрасте до десяти лет.
Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Dominguez Blanco) — фотограф совсем юный, но ему уже удался "Идеальный баланс". Победа в номинации для фотографов в возрасте до десяти лет.
"Шоу-бизнесу" Кирстен Люс (Kirsten Luce) достался главный приз в номинации "Фотожурналист дикой природы: одиночное фото".
"Шоу-бизнесу" Кирстен Люс (Kirsten Luce) достался главный приз в номинации "Фотожурналист дикой природы: одиночное фото".
Снимок лисы, поймавшей гуся, оказался для Лийны Хайккинен (Liina Heikkinen) победным в номинации "Юный фотограф года".
Снимок лисы, поймавшей гуся, оказался для Лийны Хайккинен (Liina Heikkinen) победным в номинации "Юный фотограф года".
Удивительный кадр Алексея Бадаева стал лучшим в номинации "Городская живая природа".
Удивительный кадр Алексея Бадаева стал лучшим в номинации "Городская живая природа".
Приходилось ли вам встречать такого свирепого хищника, как жук-скакун со снимка "Последний укус" Рипана Бисваса (Ripan Biswas)? Если да, то вы бы тоже могли победить в крупном фотоконкурсе — в номинации "Портфолио" например.
Приходилось ли вам встречать такого свирепого хищника, как жук-скакун со снимка "Последний укус" Рипана Бисваса (Ripan Biswas)? Если да, то вы бы тоже могли победить в крупном фотоконкурсе — в номинации "Портфолио" например.
Стеклянная лягушка, жующая паука, заворожила не только фотографа Хайме Кулебрас (Jaime Culebras), но и жюри конкурса. Победа в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".
Стеклянная лягушка, жующая паука, заворожила не только фотографа Хайме Кулебрас (Jaime Culebras), но и жюри конкурса. Победа в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".
Хосе Луис Руис (Jose Luis Ruiz) победил в номинации "Поведение: птицы" c "семейным портретом" водных птиц поганок на восходе солнца.
Хосе Луис Руис (Jose Luis Ruiz) победил в номинации "Поведение: птицы" c "семейным портретом" водных птиц поганок на восходе солнца.
Миг, когда Сонгда Кай (Songda Cai), запечатлел ромбовидного кальмара на Филиппинах, стал для фотографа поистине "Золотым моментом". Кадр победил в номинации "Под водой".
Миг, когда Сонгда Кай (Songda Cai), запечатлел ромбовидного кальмара на Филиппинах, стал для фотографа поистине "Золотым моментом". Кадр победил в номинации "Под водой".
"Поза". Лучший портрет животного получился у Могенса Тролле (Mogens Trolle). Герой его кадра, обезьяна-носач, застыл на несколько мгновений перед объективом, будто погруженный в медитацию.
"Поза". Лучший портрет животного получился у Могенса Тролле (Mogens Trolle). Герой его кадра, обезьяна-носач, застыл на несколько мгновений перед объективом, будто погруженный в медитацию.
"Огненная река Этны" привела Лучано Гауденцио (Luciano Gaudenzio) к победе в номинации "Окружающая среда Земли".
"Огненная река Этны" привела Лучано Гауденцио (Luciano Gaudenzio) к победе в номинации "Окружающая среда Земли".