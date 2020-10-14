Объятия, вселяющие надежду: победители Wildlife Photographer of the Year

Приходилось ли вам встречать такого свирепого хищника, как жук-скакун со снимка "Последний укус" Рипана Бисваса (Ripan Biswas)? Если да, то вы бы тоже могли победить в крупном фотоконкурсе — в номинации "Портфолио" например.