Онлайн-конференция к 140-летию со дня рождения генерала Дмитрия Карбышева
23 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о советском генерале Дмитрии Карбышеве и подвиге военнопленных солдат и офицеров Красной Армии.
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Участники:
- заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав ДАВЫДОВ;
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК.
К разговору приглашен:
- помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-майор Александр КИРИЛИН;
26 октября отмечается 140-летие со дня рождения Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева, который был зверски замучен в немецком концлагере Маутхаузен 18 февраля 1945 года, за несколько месяцев до Победы в Великой Отечественной войне. Его гибель стала символом несломленного духа. О генерале Карбышеве и тысячах советских военнопленных, которые в невыносимых условиях немецких концлагерей боролись с врагом и победили ценой собственной жизни, пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав ДАВЫДОВ;
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК.
К разговору приглашен:
- помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-майор Александр КИРИЛИН;
26 октября отмечается 140-летие со дня рождения Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева, который был зверски замучен в немецком концлагере Маутхаузен 18 февраля 1945 года, за несколько месяцев до Победы в Великой Отечественной войне. Его гибель стала символом несломленного духа. О генерале Карбышеве и тысячах советских военнопленных, которые в невыносимых условиях немецких концлагерей боролись с врагом и победили ценой собственной жизни, пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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