https://ria.ru/20201014/dmitriy-karbyshev-1579736076.html

Онлайн-конференция к 140-летию со дня рождения генерала Дмитрия Карбышева

23 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о советском генерале Дмитрии Карбышеве и подвиге военнопленных солдат и офицеров Красной Армии.

2020-10-14T12:16

2020-10-14T12:16

2020-10-14T12:16

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201023/952939710.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав ДАВЫДОВ;<br>- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий СУРЖИК.<br><br><strong>К разговору приглашен:<br></strong>- помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-майор Александр КИРИЛИН;<br><br>26 октября отмечается 140-летие со дня рождения Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева, который был зверски замучен в немецком концлагере Маутхаузен 18 февраля 1945 года, за несколько месяцев до Победы в Великой Отечественной войне. Его гибель стала символом несломленного духа. О генерале Карбышеве и тысячах советских военнопленных, которые в невыносимых условиях немецких концлагерей боролись с врагом и победили ценой собственной жизни, пойдет речь на мероприятии.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы