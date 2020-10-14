https://ria.ru/20201014/bolnye-1579702699.html
Мурашко оценил число крайне тяжело больных пациентов с COVID-19 в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что количество крайне тяжелых пациентов с COVID-19 сохраняется на одном уровне, несмотря на рост заболеваемости. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:53
2020-10-14T09:53
2020-10-14T09:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что количество крайне тяжелых пациентов с COVID-19 сохраняется на одном уровне, несмотря на рост заболеваемости.По его словам, пациентов на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) значительно меньше, чем было в весенний период.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество