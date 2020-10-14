https://ria.ru/20201014/bolnye-1579702699.html

Мурашко оценил число крайне тяжело больных пациентов с COVID-19 в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что количество крайне тяжелых пациентов с COVID-19 сохраняется на одном уровне, несмотря на рост заболеваемости. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:53

2020-10-14T09:53

2020-10-14T09:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574855258_0:69:3072:1797_1400x0_80_0_0_e8aaccb6866c5f1effe70fd705f4703f.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что количество крайне тяжелых пациентов с COVID-19 сохраняется на одном уровне, несмотря на рост заболеваемости.По его словам, пациентов на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) значительно меньше, чем было в весенний период.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество