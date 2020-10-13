Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/zaderzhaniya-1579585144.html
МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 12 октября
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что 12 октября по всей республике задержаны 186 человек за участие в несанкционированных... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:44
2020-10-13T14:45
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579461969_0:35:1280:755_1400x0_80_0_0_978fba87805335cc24b4eb8413d6e842.jpg
<strong>МИНСК, 13 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что 12 октября по всей республике задержаны 186 человек за участие в несанкционированных акциях протеста и "совершение иных правонарушений".В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> прошла акция протеста "марш пенсионеров", которая завершилась стычкой с силовиками. Как сообщали РИА Новости в ГУВД Мингорисполкома, правоохранители из-за агрессии протестующих применили в отношении них слезоточивый газ и светошумовые патроны, некоторые участники "марша" были задержаны. После этого оппозиционные Telegram-каналы призвали людей выходить на улицы и блокировать дороги. В спальных районах Минска люди начали выстраиваться в "цепочки солидарности", периодически выходили на дороги и перекрывали движение транспорта, в том числе – пластиковыми блоками. В районе Шабаны возле дороги горели покрышки.Ранее, в воскресенье, на несанкционированных протестных акциях по всей республике были задержаны более 700 человек, сообщали в МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Колонна протестующих на акции в Минске
Минск. Колонна протестующих, в основном пенсионеров, прошла по проспекту Независимости от одноименной площади до академии наук. Милиция сообщила, что несколько участников несанкционированной акции задержаны.
2020-10-13T14:44
true
PT0M14S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579461969_123:0:1260:853_1400x0_80_0_0_14cec3480ccbf22c8347f70773d55d79.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 12 октября

14:44 13.10.2020 (обновлено: 14:45 13.10.2020)
 
© РИА НовостиКолонна протестующих на проспекте Независимости в Минске
Колонна протестующих на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что 12 октября по всей республике задержаны 186 человек за участие в несанкционированных акциях протеста и "совершение иных правонарушений".
В понедельник в Минске прошла акция протеста "марш пенсионеров", которая завершилась стычкой с силовиками. Как сообщали РИА Новости в ГУВД Мингорисполкома, правоохранители из-за агрессии протестующих применили в отношении них слезоточивый газ и светошумовые патроны, некоторые участники "марша" были задержаны. После этого оппозиционные Telegram-каналы призвали людей выходить на улицы и блокировать дороги. В спальных районах Минска люди начали выстраиваться в "цепочки солидарности", периодически выходили на дороги и перекрывали движение транспорта, в том числе – пластиковыми блоками. В районе Шабаны возле дороги горели покрышки.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений по всей стране накануне задержано 186 граждан", - сообщила пресс-секретарь.

Ранее, в воскресенье, на несанкционированных протестных акциях по всей республике были задержаны более 700 человек, сообщали в МВД.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
 
Обсудить3
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
Лента новостейМолния