МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 12 октября
14:44 13.10.2020 (обновлено: 14:45 13.10.2020)
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что 12 октября по всей республике задержаны 186 человек за участие в несанкционированных акциях протеста и "совершение иных правонарушений".
В понедельник в Минске прошла акция протеста "марш пенсионеров", которая завершилась стычкой с силовиками. Как сообщали РИА Новости в ГУВД Мингорисполкома, правоохранители из-за агрессии протестующих применили в отношении них слезоточивый газ и светошумовые патроны, некоторые участники "марша" были задержаны. После этого оппозиционные Telegram-каналы призвали людей выходить на улицы и блокировать дороги. В спальных районах Минска люди начали выстраиваться в "цепочки солидарности", периодически выходили на дороги и перекрывали движение транспорта, в том числе – пластиковыми блоками. В районе Шабаны возле дороги горели покрышки.
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений по всей стране накануне задержано 186 граждан", - сообщила пресс-секретарь.
Ранее, в воскресенье, на несанкционированных протестных акциях по всей республике были задержаны более 700 человек, сообщали в МВД.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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