https://ria.ru/20201013/zaderzhaniya-1579585144.html

МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 12 октября

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что 12 октября по всей республике задержаны 186 человек за участие в несанкционированных... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:44

2020-10-13T14:44

2020-10-13T14:45

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что 12 октября по всей республике задержаны 186 человек за участие в несанкционированных акциях протеста и "совершение иных правонарушений".В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> прошла акция протеста "марш пенсионеров", которая завершилась стычкой с силовиками. Как сообщали РИА Новости в ГУВД Мингорисполкома, правоохранители из-за агрессии протестующих применили в отношении них слезоточивый газ и светошумовые патроны, некоторые участники "марша" были задержаны. После этого оппозиционные Telegram-каналы призвали людей выходить на улицы и блокировать дороги. В спальных районах Минска люди начали выстраиваться в "цепочки солидарности", периодически выходили на дороги и перекрывали движение транспорта, в том числе – пластиковыми блоками. В районе Шабаны возле дороги горели покрышки.Ранее, в воскресенье, на несанкционированных протестных акциях по всей республике были задержаны более 700 человек, сообщали в МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна протестующих на акции в Минске Минск. Колонна протестующих, в основном пенсионеров, прошла по проспекту Независимости от одноименной площади до академии наук. Милиция сообщила, что несколько участников несанкционированной акции задержаны. 2020-10-13T14:44 true PT0M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире