Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/zabastovka-1579537071.html
В Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по COVID
Сотрудники сферы общественного питания вышли на акцию протеста и около часа блокировали кольцевую дорогу в Париже из-за мер, принимаемых властями на фоне... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:12
2020-10-13T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анн идальго
иль-де-франс
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579536914_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_eaf1729095f1e81c880281c114c3c8ad.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники сферы общественного питания вышли на акцию протеста и около часа блокировали кольцевую дорогу в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> из-за мер, принимаемых властями на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета <a href="https://www.leparisien.fr/" target="_blank">Parisien.</a>Демонстрация представителей ресторанного бизнеса, среди которых также были метрдотели и повара, началась утром во вторник. Как сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV,</a> из-за манифестации в районе проведения акции движение автомобилей было затруднено. По данным канала, на акции также присутствовали представители компаний общепита, которые работают на различных мероприятиях. Через час демонстрантов разогнали представители правоохранительных органов, отмечает Parisien.В воскресенье вечером Париж и три департамента в регионе Иль-де-Франс: О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн - были отнесены к зоне максимальной опасности по коронавирусу. В связи с этим в понедельник префект Парижа Дидье Лаллемен на пресс-конференции с мэром города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a> объявил о новых ограничительных мерах. В числе этих мер - закрытие всех баров во французской столице и в трех выше названных департаментах - как минимум до 19 октября включительно.Рестораны же могут оставаться открытыми при условии строго соблюдения нового санитарного протокола. Согласно новым правилам, максимальное число посетителей за одним столиком ограничено шестью посетителями (ранее – 10 человек). Как и прежде, расстояние между столами и стульями должно быть не менее метра, персонал обязан носить маски.Еще одним нововведением является создание специальных памятных тетрадей в ресторанах, где клиенты будут оставлять свои контактные данные. Затем эти тетради рестораны должны передавать в региональное агентство здравоохранения. Данные будут храниться не более 14 дней. Посетителей также призывают бронировать столики на интернет-сайтах ресторанов, чтобы избежать очередей на входе. Кроме того, рестораны теперь обязаны обнародовать информацию о максимальной вместимости заведения.В Национальном объединении независимых отелей и ресторанов (GNI) <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> назвали "малопонятным" решение властей закрыть бары в Париже и нескольких департаментах столичного региона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
иль-де-франс
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579536914_21:0:742:541_1400x0_80_0_0_854aa04ae2cdc9034206cef4154798e5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, анн идальго, иль-де-франс, франция, париж, в мире

В Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по COVID

11:12 13.10.2020 (обновлено: 11:13 13.10.2020)
 
© SputnikВ Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по COVID-19
В Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сотрудники сферы общественного питания вышли на акцию протеста и около часа блокировали кольцевую дорогу в Париже из-за мер, принимаемых властями на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
Демонстрация представителей ресторанного бизнеса, среди которых также были метрдотели и повара, началась утром во вторник. Как сообщает телеканал BFMTV, из-за манифестации в районе проведения акции движение автомобилей было затруднено. По данным канала, на акции также присутствовали представители компаний общепита, которые работают на различных мероприятиях. Через час демонстрантов разогнали представители правоохранительных органов, отмечает Parisien.
В воскресенье вечером Париж и три департамента в регионе Иль-де-Франс: О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн - были отнесены к зоне максимальной опасности по коронавирусу. В связи с этим в понедельник префект Парижа Дидье Лаллемен на пресс-конференции с мэром города Анн Идальго объявил о новых ограничительных мерах. В числе этих мер - закрытие всех баров во французской столице и в трех выше названных департаментах - как минимум до 19 октября включительно.
Рестораны же могут оставаться открытыми при условии строго соблюдения нового санитарного протокола. Согласно новым правилам, максимальное число посетителей за одним столиком ограничено шестью посетителями (ранее – 10 человек). Как и прежде, расстояние между столами и стульями должно быть не менее метра, персонал обязан носить маски.
Еще одним нововведением является создание специальных памятных тетрадей в ресторанах, где клиенты будут оставлять свои контактные данные. Затем эти тетради рестораны должны передавать в региональное агентство здравоохранения. Данные будут храниться не более 14 дней. Посетителей также призывают бронировать столики на интернет-сайтах ресторанов, чтобы избежать очередей на входе. Кроме того, рестораны теперь обязаны обнародовать информацию о максимальной вместимости заведения.
В Национальном объединении независимых отелей и ресторанов (GNI) Франции назвали "малопонятным" решение властей закрыть бары в Париже и нескольких департаментах столичного региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анн ИдальгоИль-де-ФрансФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
Лента новостейМолния