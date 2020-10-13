В Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по COVID
11:12 13.10.2020 (обновлено: 11:13 13.10.2020)
© SputnikВ Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по COVID-19
© Sputnik
Демонстрация представителей ресторанного бизнеса, среди которых также были метрдотели и повара, началась утром во вторник. Как сообщает телеканал BFMTV, из-за манифестации в районе проведения акции движение автомобилей было затруднено. По данным канала, на акции также присутствовали представители компаний общепита, которые работают на различных мероприятиях. Через час демонстрантов разогнали представители правоохранительных органов, отмечает Parisien.
PARIS - Blocage du périphérique par les extras, les maîtres d’hôtels et cuisiniers de la restauration.— Clément Lanot (@ClementLanot) October 13, 2020
Ils dénoncent leur situation financière extrême depuis le #COVID19 pic.twitter.com/XwDkEeOVIM
В воскресенье вечером Париж и три департамента в регионе Иль-де-Франс: О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн - были отнесены к зоне максимальной опасности по коронавирусу. В связи с этим в понедельник префект Парижа Дидье Лаллемен на пресс-конференции с мэром города Анн Идальго объявил о новых ограничительных мерах. В числе этих мер - закрытие всех баров во французской столице и в трех выше названных департаментах - как минимум до 19 октября включительно.
Рестораны же могут оставаться открытыми при условии строго соблюдения нового санитарного протокола. Согласно новым правилам, максимальное число посетителей за одним столиком ограничено шестью посетителями (ранее – 10 человек). Как и прежде, расстояние между столами и стульями должно быть не менее метра, персонал обязан носить маски.
🔴Blocage en cours du périphérique parisien par les maîtres d’hôtels, les extras et cuisiniers de la restauration. Ils dénoncent la détresse et la disparition de toute une profession (#restauration événementielle) et demandent de l’aide au #gouvernement.#COVID19 #Paris pic.twitter.com/fOc5SwsyHA— Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 13, 2020
Еще одним нововведением является создание специальных памятных тетрадей в ресторанах, где клиенты будут оставлять свои контактные данные. Затем эти тетради рестораны должны передавать в региональное агентство здравоохранения. Данные будут храниться не более 14 дней. Посетителей также призывают бронировать столики на интернет-сайтах ресторанов, чтобы избежать очередей на входе. Кроме того, рестораны теперь обязаны обнародовать информацию о максимальной вместимости заведения.
В Национальном объединении независимых отелей и ресторанов (GNI) Франции назвали "малопонятным" решение властей закрыть бары в Париже и нескольких департаментах столичного региона.
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