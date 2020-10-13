https://ria.ru/20201013/zabastovka-1579537071.html

В Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по COVID

Сотрудники сферы общественного питания вышли на акцию протеста и около часа блокировали кольцевую дорогу в Париже из-за мер, принимаемых властями на фоне... РИА Новости, 13.10.2020

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2020-10-13T11:12

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распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

анн идальго

иль-де-франс

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники сферы общественного питания вышли на акцию протеста и около часа блокировали кольцевую дорогу в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> из-за мер, принимаемых властями на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета <a href="https://www.leparisien.fr/" target="_blank">Parisien.</a>Демонстрация представителей ресторанного бизнеса, среди которых также были метрдотели и повара, началась утром во вторник. Как сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV,</a> из-за манифестации в районе проведения акции движение автомобилей было затруднено. По данным канала, на акции также присутствовали представители компаний общепита, которые работают на различных мероприятиях. Через час демонстрантов разогнали представители правоохранительных органов, отмечает Parisien.В воскресенье вечером Париж и три департамента в регионе Иль-де-Франс: О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн - были отнесены к зоне максимальной опасности по коронавирусу. В связи с этим в понедельник префект Парижа Дидье Лаллемен на пресс-конференции с мэром города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a> объявил о новых ограничительных мерах. В числе этих мер - закрытие всех баров во французской столице и в трех выше названных департаментах - как минимум до 19 октября включительно.Рестораны же могут оставаться открытыми при условии строго соблюдения нового санитарного протокола. Согласно новым правилам, максимальное число посетителей за одним столиком ограничено шестью посетителями (ранее – 10 человек). Как и прежде, расстояние между столами и стульями должно быть не менее метра, персонал обязан носить маски.Еще одним нововведением является создание специальных памятных тетрадей в ресторанах, где клиенты будут оставлять свои контактные данные. Затем эти тетради рестораны должны передавать в региональное агентство здравоохранения. Данные будут храниться не более 14 дней. Посетителей также призывают бронировать столики на интернет-сайтах ресторанов, чтобы избежать очередей на входе. Кроме того, рестораны теперь обязаны обнародовать информацию о максимальной вместимости заведения.В Национальном объединении независимых отелей и ресторанов (GNI) <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> назвали "малопонятным" решение властей закрыть бары в Париже и нескольких департаментах столичного региона.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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иль-де-франс

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анн идальго, иль-де-франс, франция, париж, в мире