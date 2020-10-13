Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/vyzovy-1579553823.html
Мурашко призвал учитывать вызовы при формировании медицинской практики
Подходы к науке необходимо пересмотреть, нужна не только разработка, но и производство препаратов, которое должно быстро и мобильно реагировать на потребности... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:25
2020-10-13T12:25
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:141:3001:1829_1400x0_80_0_0_caa6b063f84400ff6be631625e7758c2.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Подходы к науке необходимо пересмотреть, нужна не только разработка, но и производство препаратов, которое должно быстро и мобильно реагировать на потребности пациентов, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Изменение подходов к науке, к формированию тех современных направлений, которые могут обеспечить не только саму разработку, но и технологические файлы для постановки на производство - это тоже важный компонент", - заявил Мурашко во вторник на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".Он добавил, что медицинская практика должна формироваться с учетом новых вызовов. "Производство должно быстро и мобильно реагировать на потребности и вызовы. Мы видим, что коллаборация именно науки, медицинской практики и производства в сочетании с новыми цифровыми технологиями позволяет нам получать самые современные и самые актуальные данные, очень быстро трансформировать нашу клиническую практику, очень быстро доводить научные разработки до производства и непосредственно до пациента", - подчеркнул министр здравоохранения.
https://ria.ru/20200503/1570934125.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_130:0:2859:2047_1400x0_80_0_0_df25366a8028a4be0e3b8df9a29a72c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко призвал учитывать вызовы при формировании медицинской практики

12:25 13.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подходы к науке необходимо пересмотреть, нужна не только разработка, но и производство препаратов, которое должно быстро и мобильно реагировать на потребности пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Изменение подходов к науке, к формированию тех современных направлений, которые могут обеспечить не только саму разработку, но и технологические файлы для постановки на производство - это тоже важный компонент", - заявил Мурашко во вторник на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
Он добавил, что медицинская практика должна формироваться с учетом новых вызовов. "Производство должно быстро и мобильно реагировать на потребности и вызовы. Мы видим, что коллаборация именно науки, медицинской практики и производства в сочетании с новыми цифровыми технологиями позволяет нам получать самые современные и самые актуальные данные, очень быстро трансформировать нашу клиническую практику, очень быстро доводить научные разработки до производства и непосредственно до пациента", - подчеркнул министр здравоохранения.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 03.05.2020
3 мая, 20:02Распространение нового коронавируса
Глава Минздрава рассказал о производстве препаратов для лечения COVID-19
 
Обсудить0
Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
Лента новостейМолния