https://ria.ru/20201013/vyzovy-1579553823.html
Мурашко призвал учитывать вызовы при формировании медицинской практики
Подходы к науке необходимо пересмотреть, нужна не только разработка, но и производство препаратов, которое должно быстро и мобильно реагировать на потребности... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:25
2020-10-13T12:25
2020-10-13T12:25
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Подходы к науке необходимо пересмотреть, нужна не только разработка, но и производство препаратов, которое должно быстро и мобильно реагировать на потребности пациентов, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Изменение подходов к науке, к формированию тех современных направлений, которые могут обеспечить не только саму разработку, но и технологические файлы для постановки на производство - это тоже важный компонент", - заявил Мурашко во вторник на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".Он добавил, что медицинская практика должна формироваться с учетом новых вызовов. "Производство должно быстро и мобильно реагировать на потребности и вызовы. Мы видим, что коллаборация именно науки, медицинской практики и производства в сочетании с новыми цифровыми технологиями позволяет нам получать самые современные и самые актуальные данные, очень быстро трансформировать нашу клиническую практику, очень быстро доводить научные разработки до производства и непосредственно до пациента", - подчеркнул министр здравоохранения.
https://ria.ru/20200503/1570934125.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, общество