https://ria.ru/20201013/vyzovy-1579553823.html

Мурашко призвал учитывать вызовы при формировании медицинской практики

Подходы к науке необходимо пересмотреть, нужна не только разработка, но и производство препаратов, которое должно быстро и мобильно реагировать на потребности... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:25

2020-10-13T12:25

2020-10-13T12:25

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Подходы к науке необходимо пересмотреть, нужна не только разработка, но и производство препаратов, которое должно быстро и мобильно реагировать на потребности пациентов, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Изменение подходов к науке, к формированию тех современных направлений, которые могут обеспечить не только саму разработку, но и технологические файлы для постановки на производство - это тоже важный компонент", - заявил Мурашко во вторник на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".Он добавил, что медицинская практика должна формироваться с учетом новых вызовов. "Производство должно быстро и мобильно реагировать на потребности и вызовы. Мы видим, что коллаборация именно науки, медицинской практики и производства в сочетании с новыми цифровыми технологиями позволяет нам получать самые современные и самые актуальные данные, очень быстро трансформировать нашу клиническую практику, очень быстро доводить научные разработки до производства и непосредственно до пациента", - подчеркнул министр здравоохранения.

https://ria.ru/20200503/1570934125.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, общество