https://ria.ru/20201013/vybory-v-ssha-1579550448.html

Круглый стол о президентских выборах в США

14 октября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Как проходят выборы президента США?".

2020-10-13T12:10

2020-10-13T12:10

2020-10-13T12:10

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201014/952938034.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;<br>- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;<br>- президент КРОС Сергей ЗВЕРЕВ;<br>- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;<br>- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;<br>- член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО.<br><br>Модератор: управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.<br><br>Выборы президента США являются одной из наиболее значимых избирательных кампаний до конца 2020 года. Традиционно к ним приковано внимание всего мира. Как проходят выборы в США? Какой отпечаток накладывают на их ход и повестку ключевые мировые вызовы 2020 года, и как на них реагирует избирательная система США? Что предлагает гражданам американская партийная система сегодня? Каковы основные тенденции политики США? Чего ожидать от проходящих за океаном выборов?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы