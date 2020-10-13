Круглый стол о президентских выборах в США
14 октября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Как проходят выборы президента США?".
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Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- президент КРОС Сергей ЗВЕРЕВ;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО.
Модератор: управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Выборы президента США являются одной из наиболее значимых избирательных кампаний до конца 2020 года. Традиционно к ним приковано внимание всего мира. Как проходят выборы в США? Какой отпечаток накладывают на их ход и повестку ключевые мировые вызовы 2020 года, и как на них реагирует избирательная система США? Что предлагает гражданам американская партийная система сегодня? Каковы основные тенденции политики США? Чего ожидать от проходящих за океаном выборов?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- президент КРОС Сергей ЗВЕРЕВ;
- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО.
Модератор: управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.
Выборы президента США являются одной из наиболее значимых избирательных кампаний до конца 2020 года. Традиционно к ним приковано внимание всего мира. Как проходят выборы в США? Какой отпечаток накладывают на их ход и повестку ключевые мировые вызовы 2020 года, и как на них реагирует избирательная система США? Что предлагает гражданам американская партийная система сегодня? Каковы основные тенденции политики США? Чего ожидать от проходящих за океаном выборов?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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