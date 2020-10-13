https://ria.ru/20201013/verkhnevolzhe-1579558635.html

Руденя: в Верхневолжье одобрили 12 заявок по программе Оборотной капитал

Власти Тверской области одобрили 12 заявок от предприятий региона по программе "Оборотный капитал". Общая сумма льготных займов составила почти 201 миллион... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:51

2020-10-13T12:51

2020-10-13T13:03

тверская область

игорь руденя

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<strong>ТВЕРЬ, 13 окт – РИА Новости</strong>. Власти Тверской области одобрили 12 заявок от предприятий региона по программе "Оборотный капитал". Общая сумма льготных займов составила почти 201 миллион рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.Программу "Оборотный капитал" реализует Фондом развития промышленности Тверской области. Общий объём финансирования программы на 2020 год составляет 450 миллионов рублей. Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом. Поддержку по "Оборотному капиталу" предприятия направляют на закупку сырья, материалов и комплектующих.В пресс-службе отмечают, что такая мера государственной поддержки позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств, сохранить рабочие места в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.Открытость экономики Верхневолжья сейчас составляет 100%. Предприятия продолжают работать в штатном режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. По словам губернатора области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Rudenja" target="_blank">Игоря Рудени</a>, согласно прогнозам, в следующем году рост в экономике должен составить не менее 3%.

https://ria.ru/20200924/blagoustroystvo-1577706104.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя