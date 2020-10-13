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Тверская область
https://ria.ru/20201013/verkhnevolzhe-1579558635.html
Руденя: в Верхневолжье одобрили 12 заявок по программе Оборотной капитал
Власти Тверской области одобрили 12 заявок от предприятий региона по программе "Оборотный капитал". Общая сумма льготных займов составила почти 201 миллион... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:51
2020-10-13T13:03
тверская область
игорь руденя
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<strong>ТВЕРЬ, 13 окт – РИА Новости</strong>. Власти Тверской области одобрили 12 заявок от предприятий региона по программе "Оборотный капитал". Общая сумма льготных займов составила почти 201 миллион рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.Программу "Оборотный капитал" реализует Фондом развития промышленности Тверской области. Общий объём финансирования программы на 2020 год составляет 450 миллионов рублей. Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом. Поддержку по "Оборотному капиталу" предприятия направляют на закупку сырья, материалов и комплектующих.В пресс-службе отмечают, что такая мера государственной поддержки позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств, сохранить рабочие места в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.Открытость экономики Верхневолжья сейчас составляет 100%. Предприятия продолжают работать в штатном режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. По словам губернатора области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Rudenja" target="_blank">Игоря Рудени</a>, согласно прогнозам, в следующем году рост в экономике должен составить не менее 3%.
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игорь руденя

Руденя: в Верхневолжье одобрили 12 заявок по программе Оборотной капитал

12:51 13.10.2020 (обновлено: 13:03 13.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 13 окт – РИА Новости. Власти Тверской области одобрили 12 заявок от предприятий региона по программе "Оборотный капитал". Общая сумма льготных займов составила почти 201 миллион рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Программу "Оборотный капитал" реализует Фондом развития промышленности Тверской области. Общий объём финансирования программы на 2020 год составляет 450 миллионов рублей. Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом. Поддержку по "Оборотному капиталу" предприятия направляют на закупку сырья, материалов и комплектующих.
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В пресс-службе отмечают, что такая мера государственной поддержки позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств, сохранить рабочие места в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.
Открытость экономики Верхневолжья сейчас составляет 100%. Предприятия продолжают работать в штатном режиме, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
По словам губернатора области Игоря Рудени, согласно прогнозам, в следующем году рост в экономике должен составить не менее 3%.
 
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Тверская областьИгорь Руденя
 
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