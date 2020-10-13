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Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"
Бывшего главу Республики Дагестан Владимира Васильева тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:52
2020-10-13T18:52
россия
владимир васильев
единая россия
андрей турчак
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Бывшего главу Республики Дагестан <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Васильева</a> тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Так, главная задача Васильева на этом посту заключается в формировании списков кандидатов партии на выборы в Государственную думу следующего созыва, уточнил Турчак.
https://ria.ru/20201005/vasilev-1578264498.html
За что вошёл? За то, что не справился? Ну так это дорога не в рай. Есть песня, там Крис Ри поёт: "This is the road to hell". Так он прав.
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РИА Новости
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россия, владимир васильев, единая россия, андрей турчак, политика

Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"

18:52 13.10.2020
 
© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бывшего главу Республики Дагестан Владимира Васильева тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Решением президиума генсовета Владимир Абдуалиевич Васильев избирается на должность врио замсекретаря генсовета партии. Мы вас поздравляем", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета.

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Биография Владимира Васильева
Так, главная задача Васильева на этом посту заключается в формировании списков кандидатов партии на выборы в Государственную думу следующего созыва, уточнил Турчак.

"Непререкаемый авторитет позволит ему взвешенно и справедливо подойти к этой работе", - заключил он.

 
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РоссияВладимир ВасильевЕдиная РоссияАндрей ТурчакПолитика
 
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