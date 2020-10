https://ria.ru/20201013/vasilev-1579639713.html

Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"

Бывшего главу Республики Дагестан Владимира Васильева тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:52

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Бывшего главу Республики Дагестан <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Васильева</a> тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Так, главная задача Васильева на этом посту заключается в формировании списков кандидатов партии на выборы в Государственную думу следующего созыва, уточнил Турчак.

Лето Господне

За что вошёл? За то, что не справился? Ну так это дорога не в рай. Есть песня, там Крис Ри поёт: "This is the road to hell". Так он прав.

