https://ria.ru/20201013/vasilev-1579639713.html
Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"
Бывшего главу Республики Дагестан Владимира Васильева тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:52
2020-10-13T18:52
2020-10-13T18:52
россия
владимир васильев
единая россия
андрей турчак
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Бывшего главу Республики Дагестан <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Васильева</a> тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.Так, главная задача Васильева на этом посту заключается в формировании списков кандидатов партии на выборы в Государственную думу следующего созыва, уточнил Турчак.
https://ria.ru/20201005/vasilev-1578264498.html
Лето Господне
За что вошёл? За то, что не справился? Ну так это дорога не в рай. Есть песня, там Крис Ри поёт: "This is the road to hell". Так он прав.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир васильев, единая россия, андрей турчак, политика