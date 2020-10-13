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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/vaktsinatsiya-1579583340.html
Попова призвала не штрафовать за отказ от вакцинации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила свою позицию о недопущении "диссидентства" по отношению к вакцине от COVID-19: нужны не штрафы, а убеждение людей в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:35
2020-10-13T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> пояснила свою позицию о недопущении "диссидентства" по отношению к вакцине от COVID-19: нужны не штрафы, а убеждение людей в важности вакцинации.Ранее Попова в ходе выступления на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия, заявила, что нельзя допустить "диссидентства" в отношении вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова призвала не штрафовать за отказ от вакцинации

14:35 13.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила свою позицию о недопущении "диссидентства" по отношению к вакцине от COVID-19: нужны не штрафы, а убеждение людей в важности вакцинации.
Ранее Попова в ходе выступления на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия, заявила, что нельзя допустить "диссидентства" в отношении вакцины от коронавируса.

"Я не сторонник штрафов и жестких мер воздействия. Я сторонник убеждения. Я абсолютно уверена, что людей можно убедить. Просто с ними нужно разговаривать, чего мы, как медицинское сообщество, какое-то время не делали, как делали лет 30 назад",- сказала Попова, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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