https://ria.ru/20201013/vaktsinatsiya-1579583340.html
Попова призвала не штрафовать за отказ от вакцинации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила свою позицию о недопущении "диссидентства" по отношению к вакцине от COVID-19: нужны не штрафы, а убеждение людей в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:35
2020-10-13T14:35
2020-10-13T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> пояснила свою позицию о недопущении "диссидентства" по отношению к вакцине от COVID-19: нужны не штрафы, а убеждение людей в важности вакцинации.Ранее Попова в ходе выступления на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия, заявила, что нельзя допустить "диссидентства" в отношении вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
7
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)