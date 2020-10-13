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https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579635953.html
Саратовский минздрав рассказал о состоянии привившихся от COVID-19 врачей
Первые 42 медицинских работника COVID-госпиталей Саратовской области, которые привились вакциной "Гам-КОВИД-Вак", чувствуют себя хорошо, сообщил первый... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:25
2020-10-13T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
саратовская область
общество
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<strong>САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Первые 42 медицинских работника COVID-госпиталей <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, которые привились вакциной "Гам-КОВИД-Вак", чувствуют себя хорошо, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.Ранее минздрав региона сообщил, что в сентябре в область поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак", и 23 сентября первые трое врачей саратовского COVID-госпиталя привились от коронавируса. Министр здравоохранения области Олег Костин отмечал, что регион в ближайшее время ожидает поставку еще 2096 доз этой вакцины, которой, в первую очередь, будут прививаться медработники.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 17 294 случая заражения коронавирусом, скончались 126 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 660.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
саратовская область
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, саратовская область, общество

Саратовский минздрав рассказал о состоянии привившихся от COVID-19 врачей

18:25 13.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первые 42 медицинских работника COVID-госпиталей Саратовской области, которые привились вакциной "Гам-КОВИД-Вак", чувствуют себя хорошо, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Ранее минздрав региона сообщил, что в сентябре в область поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак", и 23 сентября первые трое врачей саратовского COVID-госпиталя привились от коронавируса. Министр здравоохранения области Олег Костин отмечал, что регион в ближайшее время ожидает поставку еще 2096 доз этой вакцины, которой, в первую очередь, будут прививаться медработники.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы уже достаточно оперативно те 42 дозы вакцины, которые получили из федерального центра, использовали для вакцинации первых 42 медицинских работников - это и врачи и медицинские сестры, которые работают в ковидных госпиталях. Мы ждем поставку следующей партии. Чувствуют они себя все вполне хорошо, никто из них не имеет побочных действий", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 17 294 случая заражения коронавирусом, скончались 126 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 660.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоСаратовская областьОбщество
 
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