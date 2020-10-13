https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579635953.html

Саратовский минздрав рассказал о состоянии привившихся от COVID-19 врачей

Первые 42 медицинских работника COVID-госпиталей Саратовской области, которые привились вакциной "Гам-КОВИД-Вак", чувствуют себя хорошо, сообщил первый... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:25

2020-10-13T18:25

2020-10-13T18:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

саратовская область

общество

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<strong>САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Первые 42 медицинских работника COVID-госпиталей <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a>, которые привились вакциной "Гам-КОВИД-Вак", чувствуют себя хорошо, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.Ранее минздрав региона сообщил, что в сентябре в область поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак", и 23 сентября первые трое врачей саратовского COVID-госпиталя привились от коронавируса. Министр здравоохранения области Олег Костин отмечал, что регион в ближайшее время ожидает поставку еще 2096 доз этой вакцины, которой, в первую очередь, будут прививаться медработники.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 17 294 случая заражения коронавирусом, скончались 126 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 660.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, саратовская область, общество