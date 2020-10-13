Саратовский минздрав рассказал о состоянии привившихся от COVID-19 врачей
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первые 42 медицинских работника COVID-госпиталей Саратовской области, которые привились вакциной "Гам-КОВИД-Вак", чувствуют себя хорошо, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Ранее минздрав региона сообщил, что в сентябре в область поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак", и 23 сентября первые трое врачей саратовского COVID-госпиталя привились от коронавируса. Министр здравоохранения области Олег Костин отмечал, что регион в ближайшее время ожидает поставку еще 2096 доз этой вакцины, которой, в первую очередь, будут прививаться медработники.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы уже достаточно оперативно те 42 дозы вакцины, которые получили из федерального центра, использовали для вакцинации первых 42 медицинских работников - это и врачи и медицинские сестры, которые работают в ковидных госпиталях. Мы ждем поставку следующей партии. Чувствуют они себя все вполне хорошо, никто из них не имеет побочных действий", - сказал Шувалов во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в регионе.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 17 294 случая заражения коронавирусом, скончались 126 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 660.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.