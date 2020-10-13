https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579587625.html

Эпидемиолог оценил приостановку Johnson&Johnson вакцинации от COVID-19

Приостановка вакцинации от COVID-19 компанией Johnson&Johnson – это абсолютно нормальная практика, поскольку задача клинических испытаний как раз и заключается... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:56

2020-10-13T14:56

2020-10-13T15:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

johnson & johnson

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Приостановка вакцинации от COVID-19 компанией <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&Johnson</a> – это абсолютно нормальная практика, поскольку задача клинических испытаний как раз и заключается в том, чтобы собрать данные о побочных эффектах и не допустить подобного сценария в будущем, когда препарат уже войдёт в промышленный оборот, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Раннее американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от COVID-19 участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца."Это абсолютно нормальная практика. Промышленное производство препарата начинается после установления его безопасности и эффективности. Задача клинических испытаний – собрать данные о максимальных побочных эффектах, чтобы при последующем назначении врачи смогли избежать того негативного сценария, который произошёл у этого пациента (добровольца, испытывающего вакцину от COVID, в "Johnson&Johnson" - ред.)", - сказал Горелов.Он пояснил, что после приостановки исследований будет произведён полный анализ этой ситуации, "а потом, я надеюсь, что все будет продолжено"."На данном этапе во всех исследованиях выясняется не только иммуногенность вакцин, но и их безопасность", - добавил Горелов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578369134.html

https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579567739.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, johnson & johnson, великобритания, в мире