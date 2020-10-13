https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579536151.html

Попова рассказала о разработке вакцин от коронавируса

Разработка вакцин от коронавируса в разных российских научных институтах позволяет производить препараты в значительном количестве, поскольку разные вакцины... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:05

2020-10-13T11:05

2020-10-13T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Разработка вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в разных российских научных институтах позволяет производить препараты в значительном количестве, поскольку разные вакцины имеют разную производственную базу, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она напомнила, что у РФ есть несколько вакцин: одна из них зарегистрирована, вторая сейчас проходит этап регистрации, а третья находится на стадии клинических исследований."Все вакцины разработаны разными научными коллективами, все имеют разные платформенные основания и, следовательно, разную производственную базу. И это позволяет наработать вакцину после её регистрации в значительном количестве, не мешая друг другу по производственной площадке", - заявила Попова во вторник на конференции "Пандемия 2020".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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