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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579536151.html
Попова рассказала о разработке вакцин от коронавируса
Разработка вакцин от коронавируса в разных российских научных институтах позволяет производить препараты в значительном количестве, поскольку разные вакцины... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:05
2020-10-13T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Разработка вакцин от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в разных российских научных институтах позволяет производить препараты в значительном количестве, поскольку разные вакцины имеют разную производственную базу, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она напомнила, что у РФ есть несколько вакцин: одна из них зарегистрирована, вторая сейчас проходит этап регистрации, а третья находится на стадии клинических исследований."Все вакцины разработаны разными научными коллективами, все имеют разные платформенные основания и, следовательно, разную производственную базу. И это позволяет наработать вакцину после её регистрации в значительном количестве, не мешая друг другу по производственной площадке", - заявила Попова во вторник на конференции "Пандемия 2020".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о разработке вакцин от коронавируса

11:05 13.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Разработка вакцин от коронавируса в разных российских научных институтах позволяет производить препараты в значительном количестве, поскольку разные вакцины имеют разную производственную базу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что у РФ есть несколько вакцин: одна из них зарегистрирована, вторая сейчас проходит этап регистрации, а третья находится на стадии клинических исследований.
"Все вакцины разработаны разными научными коллективами, все имеют разные платформенные основания и, следовательно, разную производственную базу. И это позволяет наработать вакцину после её регистрации в значительном количестве, не мешая друг другу по производственной площадке", - заявила Попова во вторник на конференции "Пандемия 2020".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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