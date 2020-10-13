https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579515783.html

В РФПИ готовы рассказать главному инфекционисту США о вакцине "Спутник V"

Россия готова рассказать главному инфекционисту США Энтони Фаучи все о вакцине "Спутник V", если он обратится за информацией, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:51

2020-10-13T08:51

2020-10-13T08:51

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

энтони фаучи

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова рассказать главному инфекционисту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_anthony-fauci/" target="_blank" data-auto="true">Энтони Фаучи</a> все о вакцине "Спутник V", если он обратится за информацией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Если он позвонит нам, мы будем рады все ему объяснить... Думаю, ему стоит изучить ее, понять, как она работает", - сказал он в интервью <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a>.Дмитриев выразил надежду, что Фаучи, возможно, станет одним из тех, кто перешагнет "через стену между США и Россией", отстранится от политики и изучит вакцину. "Возможно, это слишком идеалистично", - заметил в то же время глава РФПИ.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Результаты фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" были опубликованы в ведущем медицинском журнале <a href="http://ria.ru/organization_The_Lancet/" target="_blank" data-auto="true">The Lancet</a> и показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ был достигнут у 100% добровольцев без каких-либо серьезных нежелательных явлений.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, сша