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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579515783.html
В РФПИ готовы рассказать главному инфекционисту США о вакцине "Спутник V"
Россия готова рассказать главному инфекционисту США Энтони Фаучи все о вакцине "Спутник V", если он обратится за информацией, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:51
2020-10-13T08:51
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
энтони фаучи
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова рассказать главному инфекционисту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_anthony-fauci/" target="_blank" data-auto="true">Энтони Фаучи</a> все о вакцине "Спутник V", если он обратится за информацией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Если он позвонит нам, мы будем рады все ему объяснить... Думаю, ему стоит изучить ее, понять, как она работает", - сказал он в интервью <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a>.Дмитриев выразил надежду, что Фаучи, возможно, станет одним из тех, кто перешагнет "через стену между США и Россией", отстранится от политики и изучит вакцину. "Возможно, это слишком идеалистично", - заметил в то же время глава РФПИ.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Результаты фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" были опубликованы в ведущем медицинском журнале <a href="http://ria.ru/organization_The_Lancet/" target="_blank" data-auto="true">The Lancet</a> и показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ был достигнут у 100% добровольцев без каких-либо серьезных нежелательных явлений.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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вакцина "спутник v", энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, сша

В РФПИ готовы рассказать главному инфекционисту США о вакцине "Спутник V"

08:51 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия готова рассказать главному инфекционисту США Энтони Фаучи все о вакцине "Спутник V", если он обратится за информацией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Если он позвонит нам, мы будем рады все ему объяснить... Думаю, ему стоит изучить ее, понять, как она работает", - сказал он в интервью CNN.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Дмитриев выразил надежду, что Фаучи, возможно, станет одним из тех, кто перешагнет "через стену между США и Россией", отстранится от политики и изучит вакцину. "Возможно, это слишком идеалистично", - заметил в то же время глава РФПИ.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Результаты фазы I-II клинических исследований вакцины "Спутник V" были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet и показали, что устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ был достигнут у 100% добровольцев без каких-либо серьезных нежелательных явлений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Энтони ФаучиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоСША
 
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