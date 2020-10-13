https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579507435.html

В Приморье тестовая группа врачей привилась вакциной "Спутник V"

Тестовая партия препарата "Спутник V" для вакцинации врачей из "красной" зоны госпиталей для больных коронавирусом пришла в Приморье, часть медиков уже... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T05:21

2020-10-13T05:21

2020-10-13T05:21

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владивосток

приморский край

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Тестовая партия препарата "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" для вакцинации врачей из "красной" зоны госпиталей для больных коронавирусом пришла в Приморье, часть медиков уже вакцинировали, сообщает правительство региона.В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и "социальную дистанцию".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

владивосток

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владивосток, приморский край