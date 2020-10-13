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В Приморье тестовая группа врачей привилась вакциной "Спутник V"
Тестовая партия препарата "Спутник V" для вакцинации врачей из "красной" зоны госпиталей для больных коронавирусом пришла в Приморье, часть медиков уже... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T05:21
2020-10-13T05:21
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владивосток
приморский край
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Тестовая партия препарата "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" для вакцинации врачей из "красной" зоны госпиталей для больных коронавирусом пришла в Приморье, часть медиков уже вакцинировали, сообщает правительство региона.В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и "социальную дистанцию".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владивосток, приморский край

В Приморье тестовая группа врачей привилась вакциной "Спутник V"

05:21 13.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Тестовая партия препарата "Спутник V" для вакцинации врачей из "красной" зоны госпиталей для больных коронавирусом пришла в Приморье, часть медиков уже вакцинировали, сообщает правительство региона.
"Мы получили первую, тестовую, партию в ограниченном количестве и уже вакцинировали 21 медицинского работника линии риска – это медработники в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи. Все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением", – сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий масочный режим и "социальную дистанцию".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладивостокПриморский край
 
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