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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579628685.html
Пушков объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал ультиматум бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и предположил, что ее требования могут быть... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:57
2020-10-13T18:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
алексей пушков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> раскритиковал ультиматум бывшего кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> и предположил, что ее требования могут быть сигналом для Европы."Ультиматум Тихановской выглядит как жест отчаяния или пиар-акция: ясно, что Лукашенко не уйдет", — написал он в <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Пушков также подчеркнул, что белорусская оппозиция сейчас находится не в том положении, чтобы выдвигать требования."Главная цель такого шага — добиться обострения и побудить Европу к жестким мерам в отношении Лукашенко", — заключил сенатор.Ранее Светлана Тихановская предъявила действующему главе государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> ультиматум, в случае несоблюдения которого, по ее словам, республике грозят массовые протесты, национальная забастовка на предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.Она заявила, что до 25 октября власти страны должны выполнить требования оппозиции: "Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены".Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии уже заинтересовались ее заявлением. В ведомствах отметили, что могут начать проверку.
https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579608935.html
https://ria.ru/20201012/belorussiya-1579373159.html
Европа пошла в наступление по указке США. ничему их история не учит.
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живе беларусь без лукашенко
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россия
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, в мире

Пушков объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

17:57 13.10.2020 (обновлено: 18:38 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал ультиматум бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и предположил, что ее требования могут быть сигналом для Европы.
"Ультиматум Тихановской выглядит как жест отчаяния или пиар-акция: ясно, что Лукашенко не уйдет", — написал он в Twitter.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 16:39Протесты в Белоруссии
В Госдуме приравняли ультиматум Тихановской к политическому терроризму
Пушков также подчеркнул, что белорусская оппозиция сейчас находится не в том положении, чтобы выдвигать требования.
"Главная цель такого шага — добиться обострения и побудить Европу к жестким мерам в отношении Лукашенко", — заключил сенатор.
Ранее Светлана Тихановская предъявила действующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в случае несоблюдения которого, по ее словам, республике грозят массовые протесты, национальная забастовка на предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.
Она заявила, что до 25 октября власти страны должны выполнить требования оппозиции: "Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены".
Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии уже заинтересовались ее заявлением. В ведомствах отметили, что могут начать проверку.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковБелоруссияВ мире
 
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