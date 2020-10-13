https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579628685.html

Пушков объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал ультиматум бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и предположил, что ее требования могут быть... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:57

2020-10-13T17:57

2020-10-13T18:38

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

алексей пушков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> раскритиковал ультиматум бывшего кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> и предположил, что ее требования могут быть сигналом для Европы."Ультиматум Тихановской выглядит как жест отчаяния или пиар-акция: ясно, что Лукашенко не уйдет", — написал он в <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Пушков также подчеркнул, что белорусская оппозиция сейчас находится не в том положении, чтобы выдвигать требования."Главная цель такого шага — добиться обострения и побудить Европу к жестким мерам в отношении Лукашенко", — заключил сенатор.Ранее Светлана Тихановская предъявила действующему главе государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> ультиматум, в случае несоблюдения которого, по ее словам, республике грозят массовые протесты, национальная забастовка на предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.Она заявила, что до 25 октября власти страны должны выполнить требования оппозиции: "Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены".Генпрокуратура и Следственный комитет Белоруссии уже заинтересовались ее заявлением. В ведомствах отметили, что могут начать проверку.

https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579608935.html

https://ria.ru/20201012/belorussiya-1579373159.html

Sergej Klassen Европа пошла в наступление по указке США. ничему их история не учит. 105

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, в мире