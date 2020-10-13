https://ria.ru/20201013/uley-1579565793.html

На Ставрополье создали "умный улей" для шмелей

В Ставропольском крае разработан проект автоматизированного улья для шмелей, внедрение которого позволит повысить рентабельность шмелеводства в крае, сообщает... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:19

2020-10-13T13:19

2020-10-13T13:19

ставропольский край

технологии

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> разработан проект автоматизированного улья для шмелей, внедрение которого позволит повысить рентабельность шмелеводства в крае, сообщает пресс-служба краевого министерства экономического развития."Умный улей" оснащен автоматизированным летком и датчиками температуры и влажности, управлять которыми можно со смартфона. Автором разработки стал воспитанник центра молодежного инновационного творчества Изобильненского горокруга Никита Сидоркин. Он стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Ты – инноватор" и вышел в финал всероссийского конкурса. По сообщению пресс-службы, реализация проекта "умный улей" весьма актуально для региона, в котором с 2018 года активно ведется разведение шмелей, как для местных тепличных хозяйств, так для и соседних регионов. Их применение повышает качество урожая плодов за счет увеличения содержания в них питательных веществ. Только в теплицах Ставрополья на сегодняшний день уже трудятся 4 тысячи шмелиных семей. В будущем году их число планируется увеличить до 15 тысяч."Конкурс "Ты – инноватор" – это возможность для молодых и талантливых ставропольских специалистов представить свои уникальные разработки на федеральном уровне и получить поддержку для их развития. Примечательно, что инновации реализуются на базе сети центров молодежного инновационного творчества, созданных по инициативе губернатора края, где молодые ученые и инженеры уже не первый год добиваются высоких результатов в инновационной деятельности и научных исследованиях. Они вносят ощутимый вклад в развитие науки, обеспечивая развитие экономики Ставрополья", – отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин. Сеть краевых центров молодежного инновационного творчества действует в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика". На сегодняшний день в крае насчитывается 10 таких центров.

https://ria.ru/20201007/golubika-1578629777.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, технологии