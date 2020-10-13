https://ria.ru/20201013/tolstovki-1579539173.html

Запуск Пуровского моста вдохновил ямальский бренд одежды на толстовки

Запуск Пуровского моста вдохновил ямальский бренд одежды Yamal Store на создание толстовок, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:20

2020-10-13T11:20

2020-10-13T11:20

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

красноселькупский район

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Запуск Пуровского моста вдохновил ямальский бренд одежды Yamal Store на создание толстовок, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">ЯНАО</a>)."Историческое событие для жителей округа нашло отражение в линейке одежды ямальского бренда. Компания Yamal Store выпустила лимитированную линейку толстовок с логотипом Пуровского моста", - говорится в сообщении.Первая партия одежды с символом моста отшита и поступила в продажу."Сейчас мы отшили небольшую партию толстовок. Дальше посмотрим, какой будет спрос, готовы приступить к массовому производству", - рассказал владелец бренда Yamal Store Александр Хуторенко.Предприниматель уверен, что новый принт будет пользоваться популярностью у северян. Возможно, ассортимент компании пополнится другими продуктами с логотипом важнейшего сооружения.Открытие Пуровского моста намечено на 16 октября.Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связь Пуровского, Тазовского и <a href="http://ria.ru/location_Krasnoselkupskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красноселькупского районов</a> с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решен вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы.За это время строительство не останавливалось ни на минуту. Мостовики установили 11 опор, завершили сооружение пролетов между ними - это более 5600 тонн металлоконструкций. На отсыпку подходов к будущему мосту потребовалось более 270 тысяч кубометров песка.Длина нового моста составляет 1023 метра, с подходами и насыпью - почти 2700 метров. Длина пролетных строений моста - по 105 метров. Имя моста – Пуровский - жители <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> выбирали в ходе голосования.Движение по мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, общественного транспорта, мотоциклов, гужевого транспорта. Плата будет взиматься только с грузового транспорта и спецтехники. При этом тарифы снизятся почти в два раза по сравнению с действующими сейчас на понтонной переправе.

https://ria.ru/20200920/yamal-1577517355.html

https://ria.ru/20200918/stipendiya-1577456817.html

ямал

красноселькупский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, красноселькупский район, общество