https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579675797.html

Тихановская обсудила забастовки со стачкомами госпредприятий Белоруссии

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская пообщалась с лидерами стачечных комитетов крупных госпредприятий, в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:00

2020-10-13T22:00

2020-10-13T23:50

протесты в белоруссии

светлана тихановская

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 окт – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, лидер оппозиции республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> пообщалась с лидерами стачечных комитетов крупных госпредприятий, в ходе разговора главы стачкомов обсудили самые эффективные способы проведения забастовок, сообщила во вторник пресс-служба политика.Ранее Тихановская предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".В нем отмечается, что в ходе онлайн-звонка лидеры стачкомов поделились мнениями, "каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса".Какие детали проведения забастовок обсудили участники разговора, в пресс-службе Тихановской не уточняется.Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалии</a>", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, которая после выборов уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.

https://ria.ru/20201009/prankery-1579077177.html

https://ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579051503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/vasserman-1578691370.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире