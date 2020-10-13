Тихановская обсудила забастовки со стачкомами госпредприятий Белоруссии
22:00 13.10.2020 (обновлено: 23:50 13.10.2020)
МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская пообщалась с лидерами стачечных комитетов крупных госпредприятий, в ходе разговора главы стачкомов обсудили самые эффективные способы проведения забастовок, сообщила во вторник пресс-служба политика.
Ранее Тихановская предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".
"Светлана Тихановская связалась с лидерами стачкомов в Беларуси. На встрече присутствовали представители заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, ГродноАзот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.
В нем отмечается, что в ходе онлайн-звонка лидеры стачкомов поделились мнениями, "каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса".
Какие детали проведения забастовок обсудили участники разговора, в пресс-службе Тихановской не уточняется.
Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "Беларуськалии", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.