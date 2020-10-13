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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579675797.html
Тихановская обсудила забастовки со стачкомами госпредприятий Белоруссии
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская пообщалась с лидерами стачечных комитетов крупных госпредприятий, в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:00
2020-10-13T23:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 окт – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, лидер оппозиции республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> пообщалась с лидерами стачечных комитетов крупных госпредприятий, в ходе разговора главы стачкомов обсудили самые эффективные способы проведения забастовок, сообщила во вторник пресс-служба политика.Ранее Тихановская предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".В нем отмечается, что в ходе онлайн-звонка лидеры стачкомов поделились мнениями, "каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса".Какие детали проведения забастовок обсудили участники разговора, в пресс-службе Тихановской не уточняется.Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалии</a>", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, которая после выборов уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
https://ria.ru/20201009/prankery-1579077177.html
https://ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579051503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/vasserman-1578691370.html
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светлана тихановская, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская обсудила забастовки со стачкомами госпредприятий Белоруссии

22:00 13.10.2020 (обновлено: 23:50 13.10.2020)
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeСветлана Тихановская в Берлине
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская пообщалась с лидерами стачечных комитетов крупных госпредприятий, в ходе разговора главы стачкомов обсудили самые эффективные способы проведения забастовок, сообщила во вторник пресс-служба политика.
Ранее Тихановская предъявила действующим белорусским властям "ультиматум", заявив, что с 26 октября в стране начнется забастовка всех предприятий, если ключевые требования оппозиции не будут выполнены. Среди таких требований - отставка белорусского лидера Александра Лукашенко, освобождение всех граждан, которых оппозиция считает политическими заключенными, а также прекращение "насилия на улицах".
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"Светлана Тихановская связалась с лидерами стачкомов в Беларуси. На встрече присутствовали представители заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, ГродноАзот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.

В нем отмечается, что в ходе онлайн-звонка лидеры стачкомов поделились мнениями, "каким образом забастовка может проявляться на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса".
Какие детали проведения забастовок обсудили участники разговора, в пресс-службе Тихановской не уточняется.
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Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "Беларуськалии", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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