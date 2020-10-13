https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579635543.html

В штабе Тихановской назвали условие ее возвращения в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не приедет в Минск к истечению срока исполнения ее требований к властям республики, а только когда... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:24

2020-10-13T18:24

2020-10-13T18:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

анна красулина

беларуськалий

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> не приедет в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> к истечению срока исполнения ее требований к властям республики, а только когда возвращение станет достаточно безопасным, сообщила пресс-секретарь политика <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a>.Ранее в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям "ультиматум": через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены. Среди них: отставка Лукашенко, прекращение "насилия" на улицах и освобождение политических заключенных.Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалии</a>", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.

https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579608935.html

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

Александр Бородин Значит - никогда, вот и хорошо 76

Vasya Ivanov Давайдосвидания")) 57

12

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, анна красулина, беларуськалий, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире