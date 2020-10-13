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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579635543.html
В штабе Тихановской назвали условие ее возвращения в Белоруссию
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не приедет в Минск к истечению срока исполнения ее требований к властям республики, а только когда... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:24
2020-10-13T18:24
протесты в белоруссии
светлана тихановская
анна красулина
беларуськалий
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> не приедет в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> к истечению срока исполнения ее требований к властям республики, а только когда возвращение станет достаточно безопасным, сообщила пресс-секретарь политика <a href="http://ria.ru/person_Anna_Krasulina/" target="_blank" data-auto="true">Анна Красулина</a>.Ранее в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям "ультиматум": через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены. Среди них: отставка Лукашенко, прекращение "насилия" на улицах и освобождение политических заключенных.Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалии</a>", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579608935.html
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
Значит - никогда, вот и хорошо
76
Давайдосвидания"))
57
12
минск
белоруссия
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светлана тихановская, анна красулина, беларуськалий, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В штабе Тихановской назвали условие ее возвращения в Белоруссию

18:24 13.10.2020
 
© REUTERS / Kay Nietfeld/PoolСветлана Тихановская в Берлине
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© REUTERS / Kay Nietfeld/Pool
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не приедет в Минск к истечению срока исполнения ее требований к властям республики, а только когда возвращение станет достаточно безопасным, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.
Ранее в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям "ультиматум": через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены. Среди них: отставка Лукашенко, прекращение "насилия" на улицах и освобождение политических заключенных.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 16:39Протесты в Белоруссии
В Госдуме приравняли ультиматум Тихановской к политическому терроризму

"Светлана вернется, как только это будет достаточно безопасным для нее, как она уже много раз говорила. Это будет, когда все политзаключенные и все задержанные в связи с этими событиями будут освобождены, и представители уходящих властей сядут за стол переговоров для обсуждения вопроса передачи власти", - сообщила РИА Новости Красулина.

Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "Беларуськалии", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
У России нет выбора на постсоветском пространстве
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАнна КрасулинаБеларуськалийАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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