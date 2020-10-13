В штабе Тихановской назвали условие ее возвращения в Белоруссию
МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не приедет в Минск к истечению срока исполнения ее требований к властям республики, а только когда возвращение станет достаточно безопасным, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.
Ранее в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям "ультиматум": через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если требования оппозиции не будут выполнены. Среди них: отставка Лукашенко, прекращение "насилия" на улицах и освобождение политических заключенных.
"Светлана вернется, как только это будет достаточно безопасным для нее, как она уже много раз говорила. Это будет, когда все политзаключенные и все задержанные в связи с этими событиями будут освобождены, и представители уходящих властей сядут за стол переговоров для обсуждения вопроса передачи власти", - сообщила РИА Новости Красулина.
Белорусская оппозиция и ранее призывала предприятия страны к забастовкам, на ряде из них были образованы стачечные комитеты. Однако полномасштабная забастовка не состоялась, на некоторых предприятиях, например, на "Беларуськалии", были нарушены отдельные технологические процессы. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
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После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и РФ, однако по какому уголовному делу - не сообщается.