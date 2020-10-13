https://ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579608935.html

В Госдуме приравняли ультиматум Тихановской к политическому терроризму

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула главе государства Александру Лукашенко ультиматум. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:39

2020-10-13T16:39

2020-10-13T18:10

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593092_0:58:2872:1674_1400x0_80_0_0_546264512ff438dfc90584e3885bf362.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> выдвинула главе государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> ультиматум. В Госдуме подобный шаг назвали политическим терроризмом. УсловияВласти должны выполнить эти требования до 25 октября, иначе оппозиция перейдет к активным действиям."Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. <...> У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены. <...> У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", — написала Тихановская в <a href="https://t.me/tsikhanouskaya/261" target="_blank">Telegram-канале</a>.В противном случае, по ее словам, стране грозят массовые протесты, национальная забастовка, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.Ранее белорусская оппозиция уже призывала предприятия страны к забастовкам, однако полномасштабной стачки пока не было.Реакция в Белоруссии и РоссииВ Генпрокуратуре и Следственном комитете Белоруссии не исключили, что проведут проверку по факту обращения Тихановской."В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке", — сказала РИА Новости начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак.Она отметила, что речь идет о самом наличии у правоохранительного органа такой процессуальной возможности, предусмотренной законом "О прокуратуре"."Telegram-канал, где была распространена информация, — не официальное СМИ. Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу", — добавила Курчак.Она отметила, что информацию изучат, но преждевременно говорить, какой орган и в пределах какой компетенции этим займется.В Следственном комитете также сообщили о наличии процессуальных возможностей для проверки подобных призывов на законность."Все, что размещается в открытом доступе, Следственный комитет видит", — сказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.На вопрос, будет ли проводиться такая проверка, она отвечать не стала, сославшись на невозможность раскрывать детали внутренней работы комитета.На ультиматум, выдвинутый Тихановской, отреагировал также депутат Гоcдумы Алексей Журавлев. "Последний раунд"Требования Тихановской прокомментировал белорусский политолог Алексей Дзермант. По его мнению, оппозиция решилась на радикализацию протестов. "На мой взгляд, оппозиция в лице Тихановской и ее подельников очень обеспокоены тем, что Лукашенко, по сути, показал готовность идти на компромисс, на диалог с частью оппозиции, когда он посетил их в СИЗО, а потом у части из них была изменена мера пресечения. Это очень обеспокоило, как мне кажется, Тихановскую и ее патронов. Они решили играть в радикализацию протестов, и этот ультиматум тому свидетельство", — сказал эксперт в эфире радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201013/tikhanovskaya-1579601373.html" target="_blank">Sputnik</a>. Однако, по его мнению, влияние Тихановской на ситуацию невелико и немногие поддержат ее призыв."Тем более что попытки вызвать коллапс в экономике, остановить предприятия уже предпринимались и они не удались. Поэтому мне кажется, что это — последний раунд, последняя попытка оппозиции как-то заявить о себе, развернуть ситуацию в выгодном для себя ключе. Но, по-моему, попытка заранее провальная", — считает Дзермант.Ситуация в БелоруссииВыборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция с этими итогами не согласилась и считает избранным президентом Тихановскую.Сразу после закрытия избирательных участков по всей стране начались протестные акции. Поначалу митинги жестоко подавляли — против не согласных с результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем силовики смягчили методы. Власти подтвердили гибель троих протестующих, более шести тысяч человек задержали.Двадцать третьего сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> отказались считать его легитимным президентом, заявив, что его вступление в должность противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируют из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают".Акции в Белоруссии продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят митинги.

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html

https://ria.ru/20201010/lukashenko-1579194769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/lukashenko-1579564047.html

Николай Недвораевич А "выбирать" себя в президенты сто лет подряд это не политический терроризм) 365

Лето Господне Предательница поставила ультиматум. 268

10

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна протестующих на акции в Минске Минск. Колонна протестующих, в основном пенсионеров, прошла по проспекту Независимости от одноименной площади до академии наук. Милиция сообщила, что несколько участников несанкционированной акции задержаны. 2020-10-13T16:39 true PT0M14S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире