Трамп и Путин приготовили "октябрьский сюрприз"
08:00 13.10.2020 (обновлено: 08:07 13.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Чем ближе американские президентские выборы, тем важнее фактор внезапности. В США любят говорить об "октябрьском сюрпризе" — событии или информации, способных изменить предвыборные расклады, решающим образом склонить чашу весов в пользу одного из кандидатов. "Сюрприз" может быть как заранее заготовленный, так и стихийный — яркий поступок кандидата, новый компромат, реакция на природный катаклизм, внешнеполитический шаг. Сейчас такой "сюрприз" нужен обоим кандидатам — но компромата вылито уже столько, что никакой новый не добавит ничего принципиального к "опасному сумасшедшему Трампу" или "сонному Байдену с его коррумпированной семьей". А вот внешняя политика, хотя американцы и не слишком ориентируются на нее при выборе президента, может добавить рейтинга — и тут у действующего президента есть естественная фора (если он, конечно, не находится в "заложниках" — как Картер в 1980-м из-за американских заложников в Тегеране). Президент может о чем-нибудь договариваться с руководителями других стран — стать миротворцем, например. Трамп за последний месяц уже дважды сыграл на этом: сначала с арабо-израильским примирением (ну и что, что всего два государства Персидского залива), потом с соглашением Сербии и Косово. Но все это никак напрямую не затрагивает американского избирателя — что ему Балканы и Ближний Восток?
Но Трамп торопит и вывод войск из Афганистана, обещая вывести всех американцев уже не к концу весны, а к Рождеству. Сделать это точно не получится — да и Рождество наступит сильно позже 3 ноября. Но есть еще одна вещь, которая касается всех американцев, — гонка вооружений, в том числе и ядерных. Безопасность и деньги — угроза ядерной войны (пусть и гипотетическая) и необходимость тратить все большие средства на вооружения. Тут как раз можно показать свою заботу о мирном небе над головой — это Трамп тоже любит, ведь он не раз напоминал, что только благодаря его встречам с Ким Чен Ыном Штаты не воюют с обладающей ядерным оружием КНДР, а вот была бы президентом Клинтон, быть беде. Но выдуманная "корейская угроза" уже подзабылась — и на роль "октябрьского сюрприза" нужно искать что-то другое.
И судя по всему, Трамп решил, что нашел: он хочет сделку с Путиным. Да, с тем самым Путиным, в связях с которым его обвиняют уже четыре года — причем в последние недели появляется все больше подтверждений того, что вся история с "русским следом" была спецоперацией демократов из Белого дома и штаба Клинтон. Так что теперь Трамп бьет демократов и "вашингтонское болото" их же "русской темой" — вы и есть настоящие заговорщики, а не выдуманная связка Трамп — Путин! А с реальным Путиным Трамп заключает сделку, потому что он крутой и Путин его уважает — примерно так собирается Трамп продавать американцам свой договор с русскими.
О чем речь? О многострадальном и истекающем уже меньше чем через четыре месяца СНВ-3 — при том что его уже практически похоронили. Но ведь именно Трамп же и похоронил? Да, Россия всегда выступала за его продление — на предусмотренные пять лет, а в Вашингтоне говорили, что он им не выгоден и нужно его переписать, дополнить и вообще сделать трехсторонним. То есть включить в него Китай, который не изъявлял никакого желания присоединяться к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, указывая на то, что у него этих самых вооружений на порядок меньше, чем у России и США. Москва полностью поддерживала подобную позицию Пекина — и на все замечания Соединенных Штатов насчет Китая отвечала, что не будет заниматься принуждением Поднебесной к переговорам.
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Были и другие американские требования, уже двухстороннего характера, большая часть которых была для России категорически неприемлема. Договор СНВ-3 медленно приближался к своей смерти, и только несколько месяцев назад американцы как бы спохватились и начали консультации с Россией. При этом все это время они делали вид, что договор нужен России больше, чем им, и вообще, если Москва не поторопится принять американские требования до 3 ноября, потом условия продления (то есть заключения нового соглашения) станут еще жестче.
Россия спокойно реагировала на подобные дешевые приемы — в конце концов, договор нужен обеим сторонам. Подталкивать Трампа к подписанию Кремль не собирался, но на прошлой неделе Владимир Путин напомнил, что Джо Байден уже пообещал продлить СНВ-3 или заключить новый договор — и "это уже очень серьезный элемент возможного взаимодействия в будущем".
После этого в нескольких американских изданиях появились утечки из Белого дома и конгресса: "Президент США Дональд Трамп рассчитывает до выборов получить согласие российской стороны на заключение договора по СНВ".
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"В администрации Трампа считают, что получили принципиальное согласие на заключение новой ядерной сделки между Соединенными Штатами и Россией от президента Владимира Путина и руководителя Совета безопасности России Николая Патрушева. Работа над соглашением может быть завершена в течение недели.
Один из чиновников администрации президента сообщил, что решения принимались на самом высоком уровне в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте. По его словам, некоторые члены сенатского комитета по международным отношениям и рабочей группы по национальной безопасности на Капитолийском холме получили итоговые материалы этих обсуждений". Издание отмечает, что новый график работы над предвыборным ядерным соглашением стал "сюрпризом для высокопоставленных республиканцев и некоторых представителей Белого дома".
Хотя в Кремле, естественно, отреагировали сдержанно: "На источники реагировать не будем, слишком много фейков. Тема эта горячая, она является приоритетной для нас в контактах с американцами. На экспертном уровне контакты продолжаются". Трамп явно готовит сюрприз: соглашение с Путиным — причем ему не придется лететь в Москву, а президенту России — ехать в Вашингтон. Нет, все ограничится совместным заявлением двух президентов — или тем, что американский переговорщик Маршалл Биллингсли назвал подписанием президентского меморандума, предшествующего продлению СНВ-3. То есть это будет рамочное соглашение, в котором будут зафиксированы контуры будущего нового договора и объявлено о продлении СНВ-3 на какой-то срок (меньший, чем на пять лет, — может быть, два или три года).
Неужели Вашингтон действительно готов к такому шагу? Ведь когда Биллингсли заявил, что на переговорах с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым 5 октября в Хельсинки был достигнут "важный прогресс" и стороны приблизились к соглашению, Рябков удивился американскому оптимизму.
"Переговоры показали сохранение огромных различий в подходах, в том числе к центральным элементам подобной договоренности. Мы в принципе допускаем выход на некую рамочную договоренность, которая позволяла бы говорить об определении основных направлений и параметров дальнейшей работы. Но только допускаем такой вариант. Мы не приблизились, я это подчеркиваю и настаиваю на этом, что мы не приблизились за последнее время к достижению такой договоренности с США. Попытки американцев представить дело так, будто мы стоим на пороге такой договоренности и что осталось совсем немного и она будет достигнута, не понятно, на чем основаны".
Впрочем, встреча Биллингсли и Рябкова стала своеобразным продолжением другой встречи — прошедших 2 октября в Женеве переговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Штатов Роберта О’Брайена. Эта была их первая личная встреча (до этого советником Трампа был Джон Болтон) — и именно ее результаты и вызвали американский оптимизм. Можно смело предположить, что он связан не с какими-то уступками России — а с тем, что была достигнута политическая, принципиальная договоренность о подписании рамочного документа о продлении СНВ-3, о том самом совместном заявлении двух президентов. После чего, уже на переговорах Биллингсли и Рябкова в Хельсинки, американцы (по привычке) продолжили тактику давления: а вдруг удастся добиться от русских каких-нибудь подвижек и уступок? Не удастся — политическое согласие с нашей стороны уже есть, но оно дано на четких условиях: никакого Китая, продление договора на срок, необходимый на выработку нового. Если Трамп согласен, то мы готовы помочь ему с "октябрьским сюрпризом".
В ближайшие дни мы узнаем мнение Трампа — и что-то подсказывает, что он не упустит случай подписать совместный документ с Путиным, помогающий ему переизбраться — и, значит, не последний в его карьере.