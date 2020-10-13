https://ria.ru/20201013/syurpriz-1579466742.html

Трамп и Путин приготовили "октябрьский сюрприз"

Чем ближе американские президентские выборы, тем важнее фактор внезапности. В США любят говорить об "октябрьском сюрпризе" — событии или информации, способных... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:07

сша

авторы

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:434:2732:1971_1400x0_80_0_0_51009779862d6950ff62e885ff9563b4.jpg

Чем ближе американские президентские выборы, тем важнее фактор внезапности. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> любят говорить об "октябрьском сюрпризе" — событии или информации, способных изменить предвыборные расклады, решающим образом склонить чашу весов в пользу одного из кандидатов. "Сюрприз" может быть как заранее заготовленный, так и стихийный — яркий поступок кандидата, новый компромат, реакция на природный катаклизм, внешнеполитический шаг. Сейчас такой "сюрприз" нужен обоим кандидатам — но компромата вылито уже столько, что никакой новый не добавит ничего принципиального к "опасному сумасшедшему Трампу" или "сонному Байдену с его коррумпированной семьей". А вот внешняя политика, хотя американцы и не слишком ориентируются на нее при выборе президента, может добавить рейтинга — и тут у действующего президента есть естественная фора (если он, конечно, не находится в "заложниках" — как Картер в 1980-м из-за американских заложников в Тегеране). Президент может о чем-нибудь договариваться с руководителями других стран — стать миротворцем, например. Трамп за последний месяц уже дважды сыграл на этом: сначала с арабо-израильским примирением (ну и что, что всего два государства <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидского залива</a>), потом с соглашением <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>. Но все это никак напрямую не затрагивает американского избирателя — что ему Балканы и <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a>?Но Трамп торопит и вывод войск из <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>, обещая вывести всех американцев уже не к концу весны, а к Рождеству. Сделать это точно не получится — да и Рождество наступит сильно позже 3 ноября. Но есть еще одна вещь, которая касается всех американцев, — гонка вооружений, в том числе и ядерных. Безопасность и деньги — угроза ядерной войны (пусть и гипотетическая) и необходимость тратить все большие средства на вооружения. Тут как раз можно показать свою заботу о мирном небе над головой — это Трамп тоже любит, ведь он не раз напоминал, что только благодаря его встречам с <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ыном</a> Штаты не воюют с обладающей ядерным оружием КНДР, а вот была бы президентом <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Клинтон</a>, быть беде. Но выдуманная "корейская угроза" уже подзабылась — и на роль "октябрьского сюрприза" нужно искать что-то другое.И судя по всему, Трамп решил, что нашел: он хочет сделку с Путиным. Да, с тем самым Путиным, в связях с которым его обвиняют уже четыре года — причем в последние недели появляется все больше подтверждений того, что вся история с "русским следом" была спецоперацией демократов из Белого дома и штаба Клинтон. Так что теперь Трамп бьет демократов и "вашингтонское болото" их же "русской темой" — вы и есть настоящие заговорщики, а не выдуманная связка Трамп — Путин! А с реальным Путиным Трамп заключает сделку, потому что он крутой и Путин его уважает — примерно так собирается Трамп продавать американцам свой договор с русскими.О чем речь? О многострадальном и истекающем уже меньше чем через четыре месяца СНВ-3 — при том что его уже практически похоронили. Но ведь именно Трамп же и похоронил? Да, Россия всегда выступала за его продление — на предусмотренные пять лет, а в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> говорили, что он им не выгоден и нужно его переписать, дополнить и вообще сделать трехсторонним. То есть включить в него <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, который не изъявлял никакого желания присоединяться к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, указывая на то, что у него этих самых вооружений на порядок меньше, чем у России и США. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> полностью поддерживала подобную позицию <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> — и на все замечания Соединенных Штатов насчет Китая отвечала, что не будет заниматься принуждением Поднебесной к переговорам.Были и другие американские требования, уже двухстороннего характера, большая часть которых была для России категорически неприемлема. Договор СНВ-3 медленно приближался к своей смерти, и только несколько месяцев назад американцы как бы спохватились и начали консультации с Россией. При этом все это время они делали вид, что договор нужен России больше, чем им, и вообще, если Москва не поторопится принять американские требования до 3 ноября, потом условия продления (то есть заключения нового соглашения) станут еще жестче.Россия спокойно реагировала на подобные дешевые приемы — в конце концов, договор нужен обеим сторонам. Подталкивать Трампа к подписанию Кремль не собирался, но на прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> напомнил, что <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> уже пообещал продлить СНВ-3 или заключить новый договор — и "это уже очень серьезный элемент возможного взаимодействия в будущем".После этого в нескольких американских изданиях появились утечки из Белого дома и конгресса: "Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> рассчитывает до выборов получить согласие российской стороны на заключение договора по СНВ"."В администрации Трампа считают, что получили принципиальное согласие на заключение новой ядерной сделки между Соединенными Штатами и Россией от президента Владимира Путина и руководителя Совета безопасности России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николая Патрушева</a>. Работа над соглашением может быть завершена в течение недели. Один из чиновников администрации президента сообщил, что решения принимались на самом высоком уровне в Совете национальной безопасности и Государственном департаменте. По его словам, некоторые члены сенатского комитета по международным отношениям и рабочей группы по национальной безопасности на Капитолийском холме получили итоговые материалы этих обсуждений". Издание отмечает, что новый график работы над предвыборным ядерным соглашением стал "сюрпризом для высокопоставленных республиканцев и некоторых представителей Белого дома". Хотя в Кремле, естественно, отреагировали сдержанно: "На источники реагировать не будем, слишком много фейков. Тема эта горячая, она является приоритетной для нас в контактах с американцами. На экспертном уровне контакты продолжаются". Трамп явно готовит сюрприз: соглашение с Путиным — причем ему не придется лететь в Москву, а президенту России — ехать в Вашингтон. Нет, все ограничится совместным заявлением двух президентов — или тем, что американский переговорщик <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> назвал подписанием президентского меморандума, предшествующего продлению СНВ-3. То есть это будет рамочное соглашение, в котором будут зафиксированы контуры будущего нового договора и объявлено о продлении СНВ-3 на какой-то срок (меньший, чем на пять лет, — может быть, два или три года). Неужели Вашингтон действительно готов к такому шагу? Ведь когда Биллингсли заявил, что на переговорах с заместителем министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Рябковым</a> 5 октября в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> был достигнут "важный прогресс" и стороны приблизились к соглашению, Рябков удивился американскому оптимизму.Впрочем, встреча Биллингсли и Рябкова стала своеобразным продолжением другой встречи — прошедших 2 октября в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> переговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Штатов Роберта О’Брайена. Эта была их первая личная встреча (до этого советником Трампа был <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джон Болтон</a>) — и именно ее результаты и вызвали американский оптимизм. Можно смело предположить, что он связан не с какими-то уступками России — а с тем, что была достигнута политическая, принципиальная договоренность о подписании рамочного документа о продлении СНВ-3, о том самом совместном заявлении двух президентов. После чего, уже на переговорах Биллингсли и Рябкова в Хельсинки, американцы (по привычке) продолжили тактику давления: а вдруг удастся добиться от русских каких-нибудь подвижек и уступок? Не удастся — политическое согласие с нашей стороны уже есть, но оно дано на четких условиях: никакого Китая, продление договора на срок, необходимый на выработку нового. Если Трамп согласен, то мы готовы помочь ему с "октябрьским сюрпризом".В ближайшие дни мы узнаем мнение Трампа — и что-то подсказывает, что он не упустит случай подписать совместный документ с Путиным, помогающий ему переизбраться — и, значит, не последний в его карьере.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/1579407408.html

https://ria.ru/20190618/1555667147.html

https://ria.ru/20181022/1531221072.html

https://ria.ru/20201006/peregovory-1578336591.html

6

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

сша, авторы, мнение - авторы