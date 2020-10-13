https://ria.ru/20201013/strelba-1579509371.html
Знакомая раскрыла детали стрельбы в Нижегородской области
Внучка одного из погибших в результате обстрела на остановке в Нижегородской области рассказала в беседе с "МК" о случившемся с ее родственником. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:27
2020-10-13T07:27
2020-10-13T07:47
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижегородская область
борский район
происшествия
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Раскрыты детали стрельбы в Нижегородской области
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Внучка одного из погибших в результате обстрела на остановке в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank">Нижегородской области</a> рассказала в беседе с "<u><a href="https://www.mk.ru/">МК</a></u>" о случившемся с ее родственником.По версии следствия, днем 12 октября в поселке Большеорловское <a href="https://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank">Борского района</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Как сообщил источник РИА Новости, приехавший к бабушке молодой человек напал на нее первой и после этого устроил <a href="https://ria.ru/category_obstrel-ostanovki-v-nizhegorodskoy-oblasti/" target="_blank">стрельбу</a>. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибли четыре человека, пятеро пострадали. Подозреваемого ищут. По информации СМИ, стрелку 18 лет.Девушка уточнила, что узнала о трагедии от родственников. По словам собеседницы, ее дедушка не дошел до дома всего несколько метров, поскольку по нему открыли огонь.Знакомая мужчины подтвердила информацию, что тот несколько дней назад приехал к бабушке на каникулы.Утверждается, что бабушка призывала внука поменьше играть в компьютерные игры и больше времени посвящать учебе. На этой почве между родственниками случались конфликты.Оценивая характер "нижегородского стрелка", она отметила, что тот был "обычным мальчиком".
https://ria.ru/20201012/sosedka-1579494397.html
1
россия
нижегородская область
борский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.
К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
2020-10-13T07:27
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PT0M37S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижегородская область, борский район, происшествия