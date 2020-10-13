https://ria.ru/20201013/spetsopertsiya-1579543948.html

В Росгвардии рассказали о погибших в спецоперации в Грозном сотрудниках

Среди погибших в перестрелке с боевиками в Грозном силовиков два сотрудника ОМОНа, еще один росгвардеец получил ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:42

2020-10-13T11:42

2020-10-13T12:04

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

грозный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Среди погибших в перестрелке с боевиками в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> силовиков два сотрудника <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>а, еще один росгвардеец получил ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a> сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного с 7.40 мск.

https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html

грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация в Грозном. Кадры НАК Национальный антитеррористический комитет публикует кадры спецоперации в Грозном. 2020-10-13T11:42 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, грозный, происшествия