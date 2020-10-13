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В Росгвардии рассказали о погибших в спецоперации в Грозном сотрудниках
Среди погибших в перестрелке с боевиками в Грозном силовиков два сотрудника ОМОНа, еще один росгвардеец получил ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:42
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Среди погибших в перестрелке с боевиками в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> силовиков два сотрудника <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>а, еще один росгвардеец получил ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a> сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного с 7.40 мск.
https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Спецоперация в Грозном. Кадры НАК
Национальный антитеррористический комитет публикует кадры спецоперации в Грозном.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, грозный, происшествия

В Росгвардии рассказали о погибших в спецоперации в Грозном сотрудниках

11:42 13.10.2020 (обновлено: 12:04 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСпецоперация
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Среди погибших в перестрелке с боевиками в Грозном силовиков два сотрудника ОМОНа, еще один росгвардеец получил ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.
Ранее НАК сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.
"К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в том числе два сотрудника ОМОН Росгвардии погибли. Еще один росгвардеец получил ранение. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного с 7.40 мск.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 11:19
Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа
 
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииГрозныйПроисшествия
 
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