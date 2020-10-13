https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579619284.html

Погибших в спецоперации в Грозном силовиков представят к госнаградам

Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подготовить документы для награждения сотрудников, погибших при ликвидации боевиков в Грозном. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:17

2020-10-13T17:17

2020-10-13T17:36

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

грозный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости</strong>. Директор <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Zolotov/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Золотов</a> поручил подготовить документы для награждения сотрудников, погибших при ликвидации боевиков в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a>. "Росгвардия представит сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга в Грозном, к государственным наградам", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Там добавили, что родным и близким погибших окажут всестороннюю помощь и поддержку.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> Грозного обнаружили группу из четырех боевиков, засевших в частном доме. В районе ввели режим контртеррористической операции. На предложение сдаться бандиты начали стрелять и были уничтожены ответным огнем. Двое силовиков погибли в перестрелке, один получил ранения.Следствие предварительно установило личности боевиков — все четверо числились в федеральном розыске. По словам главы Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a>, в республику они приехали из-за рубежа.

https://ria.ru/20201013/spetsopertsiya-1579543948.html

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грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация в Грозном. Кадры НАК Национальный антитеррористический комитет публикует кадры спецоперации в Грозном. 2020-10-13T17:17 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), грозный, происшествия