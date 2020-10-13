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https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579619284.html
Погибших в спецоперации в Грозном силовиков представят к госнаградам
Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подготовить документы для награждения сотрудников, погибших при ликвидации боевиков в Грозном. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:17
2020-10-13T17:36
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости</strong>. Директор <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Zolotov/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Золотов</a> поручил подготовить документы для награждения сотрудников, погибших при ликвидации боевиков в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a>. "Росгвардия представит сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга в Грозном, к государственным наградам", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Там добавили, что родным и близким погибших окажут всестороннюю помощь и поддержку.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском районе</a> Грозного обнаружили группу из четырех боевиков, засевших в частном доме. В районе ввели режим контртеррористической операции. На предложение сдаться бандиты начали стрелять и были уничтожены ответным огнем. Двое силовиков погибли в перестрелке, один получил ранения.Следствие предварительно установило личности боевиков — все четверо числились в федеральном розыске. По словам главы Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a>, в республику они приехали из-за рубежа.
https://ria.ru/20201013/spetsopertsiya-1579543948.html
13
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Спецоперация в Грозном. Кадры НАК
Национальный антитеррористический комитет публикует кадры спецоперации в Грозном.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), грозный, происшествия

Погибших в спецоперации в Грозном силовиков представят к госнаградам

17:17 13.10.2020 (обновлено: 17:36 13.10.2020)
 
© Фото : НАК РФМесто проведения спецоперации в Грозном
Место проведения спецоперации в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : НАК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подготовить документы для награждения сотрудников, погибших при ликвидации боевиков в Грозном.
"Росгвардия представит сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга в Грозном, к государственным наградам", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что родным и близким погибших окажут всестороннюю помощь и поддержку.
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 11:42
В Росгвардии рассказали о погибших в спецоперации в Грозном сотрудниках
Накануне в Октябрьском районе Грозного обнаружили группу из четырех боевиков, засевших в частном доме. В районе ввели режим контртеррористической операции. На предложение сдаться бандиты начали стрелять и были уничтожены ответным огнем. Двое силовиков погибли в перестрелке, один получил ранения.
Следствие предварительно установило личности боевиков — все четверо числились в федеральном розыске. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в республику они приехали из-за рубежа.
 
Обсудить13
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГрозныйПроисшествия
 
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