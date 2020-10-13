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https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579552026.html
Опубликовано видео с места спецоперации в Грозном
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал во вторник видео с места ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:17
2020-10-13T12:17
чеченская республика (чечня)
национальный антитеррористический комитет рф
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Национальный антитеррористический комитет (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>) опубликовал во вторник видео с места ликвидации боевиков в Октябрьском районе <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>.Ранее информационный центр НАК сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.На видеоролике продолжительностью 46 секунд показано, как спецназовцы изучают территорию у частного дома, где произошло столкновение экстремистов с силовиками. Сам дом изрешечен пулями, выбиты стекла, на земле лежит автомат одного из погибших.Ранее НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе с 7.40 мск. На всей территории правового режима КТО предусмотрена проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.
https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html
https://ria.ru/20201013/spetsopertsiya-1579543948.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Спецоперация в Грозном. Кадры НАК
Национальный антитеррористический комитет публикует кадры спецоперации в Грозном.
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чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, грозный, происшествия

Опубликовано видео с места спецоперации в Грозном

12:17 13.10.2020
 
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал во вторник видео с места ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного.
Ранее информационный центр НАК сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа
На видеоролике продолжительностью 46 секунд показано, как спецназовцы изучают территорию у частного дома, где произошло столкновение экстремистов с силовиками. Сам дом изрешечен пулями, выбиты стекла, на земле лежит автомат одного из погибших.
Ранее НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе с 7.40 мск. На всей территории правового режима КТО предусмотрена проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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В Росгвардии рассказали о погибших в спецоперации в Грозном сотрудниках
 
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Чеченская республика (Чечня)Национальный антитеррористический комитет РФГрозныйПроисшествия
 
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