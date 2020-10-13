https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579552026.html

Опубликовано видео с места спецоперации в Грозном

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал во вторник видео с места ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:17

2020-10-13T12:17

2020-10-13T12:17

чеченская республика (чечня)

национальный антитеррористический комитет рф

грозный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Национальный антитеррористический комитет (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>) опубликовал во вторник видео с места ликвидации боевиков в Октябрьском районе <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>.Ранее информационный центр НАК сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.На видеоролике продолжительностью 46 секунд показано, как спецназовцы изучают территорию у частного дома, где произошло столкновение экстремистов с силовиками. Сам дом изрешечен пулями, выбиты стекла, на земле лежит автомат одного из погибших.Ранее НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе с 7.40 мск. На всей территории правового режима КТО предусмотрена проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности, удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.

https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html

https://ria.ru/20201013/spetsopertsiya-1579543948.html

грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация в Грозном. Кадры НАК Национальный антитеррористический комитет публикует кадры спецоперации в Грозном. 2020-10-13T12:17 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, грозный, происшествия