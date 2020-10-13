https://ria.ru/20201013/snovideniya-1579447525.html

О чем говорят кошмары. Сны по Фрейду и не только

С момента выхода знаменитой книги Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений" прошло 120 лет. Этот труд произвел революцию не только в психологии, но и в культуре,... РИА Новости, 13.10.2020

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> С момента выхода знаменитой книги Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений" прошло 120 лет. Этот труд произвел революцию не только в психологии, но и в культуре, ведь в нем впервые была высказана идея, что ночные видения — вовсе не мистические послания извне, а продукт нашего бессознательного. О том, как объяснить навязчивые кошмары, почему летать во сне — всегда хороший знак и какие фильмы по этой теме посмотреть, — в материале РИА Новости. Знак судьбы или крик подсознанияВспомните, что вам сегодня снилось. Скорее всего, придется напрячься. Ответ "ничего" не принимается: согласно исследованиям, в среднем за ночь человек <a href="https://www.healthline.com/health/how-long-do-dreams-last#how-long-dreams-last" target="_blank">грезит</a> около двух часов и видит от четырех до шести "картин". Однако мозг чаще всего заботливо (и быстро) их стирает. Прежде сновидения считали посланными свыше знаками судьбы: с ними отправлялись к толковательницам или проверяли значение по сонникам. Однако Зигмунд Фрейд объяснил, что дело не в божественном провидении, а, напротив, во внутреннем мире. "Книга Фрейда "Толкование сновидений" не теряет актуальности. Но вот ведь парадокс, как любой гений, он в итоге затормозил развитие психоанализа, потому что почти все уже сказал: по сей день ничего революционно нового в этой области не открыли", — говорит кандидат психологических наук и сомнолог Алексей Мелехин. Бестселлером при этом труд Фрейда стал не сразу — первый тираж долго не раскупали. Правда, потом оценили, а издание на русском, кстати, появилось уже в 1913-м. Идея, если совсем вкратце, такая. "Во сне появляется то, что вы навытесняли в глубины подсознания в течение бодрствования. Здесь ваше настоящее "я" встречается само с собой", — поясняет Мелехин. Фрейд использует очень яркую метафору, сравнивая это с политической цензурой: подсознание о самых потаенных страхах и желаниях вынуждено говорить намеками, потому что боится наказания.ФильмыКинематографисты быстро оценили невероятные возможности сна как средства повествования и использовали это уже в первых немых фильмах: например, в ленте "Кабинет доктора Калигари" (1920). Сон героя быстро становится одним из самых расхожих приемов, позволяющих оправдать совершенно невероятные повороты сюжета и нестыковки. В конце концов все происходящее может оказаться сном. Жанр при этом варьируется от легкой комедии ("Иван Васильевич меняет профессию") до сложнейшего детективного триллера ("Малхолланд Драйв"), от мелодрамы с элементами детектива (испанский "Открой глаза" и его знаменитый ремейк "Ванильное небо" с Томом Крузом) до притчи ("Унесенные призраками"). После недавнего выхода в прокат "Довода" Кристофера Нолана, где режиссер исследовал феномен времени, вспоминается его другая работа — "Начало". Картина о талантливом воре, который может проникать в чужие сны, в прокате собрала более 800 миллионов долларов и удостоилась сразу четырех "Оскаров". На десять лет раньше героев Нолана в чужой голове оказывалась Дженнифер Лопес в роли психиатра из фильма "Клетка" (2000). Правда, из лучших побуждений — ведь она искала в голове маньяка подсказки о местонахождении его жертв.В ленте "Пиджак" (2005) с Эдриеном Броуди затронута обширная тема осознанных сновидений: потренировавшись, можно действительно управлять сюжетами ночных грез. Герой ленты мысленно отправлялся в "мир будущего", только совершив определенный ритуал — надев смирительную рубашку и устроившись в холодном шкафу.Стефан из арт-хауса "Наука сна" — молодой человек, заблудившийся между реальностью и своими грезами, как, впрочем, и его возлюбленная, которую сыграла Шарлотта Генсбур. Своеобразные спецэффекты — вроде полиэтиленовой воды — одни зрители хвалят, другие ругают. Однако фильм совершенно точно построен по законам сновидений: порой так же необъясним и иррационален. СюжетыВ голове у каждого из нас словно сидит сценарист, который каждую ночь утверждает программу "показов"."Сны варьируются в зависимости от актуального переживания и социокультурного контекста, в который помещен человек", — говорит Мелехин. А также — от возраста и особенно от гендера. Так, по словам психолога, среди частых кошмаров его пациенток — непреодолимые физические препятствия (лестницы без перил, резко идущие вниз или вверх эскалаторы), нападения маньяков, конфликты с коллегами. Тогда как мужчины обычно во сне ведут боевые действия, "что отражает их страхи, а также является индикатором психологического выгорания". Если человек очень застенчив, не любит выступать перед публикой, но ему приходится это делать, он может себе присниться на улице или в другом людном месте без одежды. Провалы на экзаменах или при ответе у доски мучают во снах совсем не бывших двоечников, а, напротив, перфекционистов, которые боятся не справиться с очередной задачей. У контрол-фриков есть и другой кошмар — езда в неуправляемом автомобиле: как невозможность взять ситуацию в свои руки. Если периодически приходится ночью спасаться от погони — какая-то проблема явно перерастает допустимые пределы. А вот увидеть во сне свою смерть — вовсе не предупреждение судьбы, а сигнал от подсознания, что нужно обнулить какое-то дело, начав все заново. Падение в пропасть может быть скрытым посланием о невозможности справиться со значительными трудностями на работе или в личной жизни. При этом просто полеты — очень хороший знак. ТолкованияОпоздание на самолет или поезд большинство именитых специалистов, включая Иэна Уоллеса ("Полный словарь сновидений"), трактуют как признак перегруженности, усталости. Однако Мелехин рассказывает, как работает над этим сюжетом по принципу свободных ассоциаций: при слове "поезд" его пациенту, молодому человеку, приходит в голову "работа", а услышав глагол "опоздать", он вспоминает, что недавно видел в журнале статью "Что нужно обязательно успеть до 30". Таким образом, навязчивый кошмар может выражать его карьерные страхи или беспокойство по поводу того, что он недостаточно добился в профессии.

https://ria.ru/20200831/pamyat-1576437097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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