https://ria.ru/20201013/signal-1579673080.html

США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке

США надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям, заявил спецпосланник президента США по контролю... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:58

2020-10-13T22:58

2020-10-13T22:58

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

сша

безопасность

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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20200408/1569627360.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сша, безопасность