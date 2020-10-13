США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonЗапуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Я надеюсь, что в ближайшие дни мы увидим четкие сигналы этого", - заявил он, выступая на онлайн-конференции, организованной Heritage Foundation.
8 апреля, 00:32Договор СНВ между Россией и США (2010)
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.