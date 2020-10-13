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США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
США надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям, заявил спецпосланник президента США по контролю... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:58
2020-10-13T22:58
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сша
безопасность
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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20200408/1569627360.html
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россия
сша
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сша, безопасность

США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке

22:58 13.10.2020
 
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonЗапуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США надеются получить от РФ "в ближайшие дни" сигнал о согласии на предложенную сделку по ядерным вооружениям, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Я надеюсь, что в ближайшие дни мы увидим четкие сигналы этого", - заявил он, выступая на онлайн-конференции, организованной Heritage Foundation.

МБР тяжёлого класса Сармат - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 00:32
Договор СНВ между Россией и США (2010)
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
 
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3СШАБезопасность
 
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