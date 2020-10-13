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https://ria.ru/20201013/samarskiy-universitet-1579466277.html
Экологически чистый криогенный двигатель разрабатывают в России
В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева разрабатывают двигатель на жидком азоте. Как отметили в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:00
2020-10-13T09:50
риа наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
технологии
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева разрабатывают двигатель на жидком азоте. Как отметили в пресс-службе вуза, такие двигатели не оставляют теплового следа и поэтому могут применяться, например, в беспилотниках специального назначения или в экологически чистом транспорте.Действие криодвигателей основано на том, что в условиях окружающей среды криотопливо — например, жидкий азот, — нагревается, превращается в пар высокого давления и совершает полезную работу в расширительной машине роторно-поршневого типа.Один из важнейших и наиболее сложных элементов криодвигателя — система хранения криотоплива. Испытания такой системы проводят сейчас специалисты Самарского университета.По размерам и весу перспективный криодвигатель сопоставим с поршневыми двигателями внутреннего сгорания такой же мощности. По словам разработчиков, расход криотоплива в нем будет составлять от пяти до 15 килограммов на киловатт-час. Макетный образец мощностью 1,2 киловатта они оценивают примерно в 18,5 тысячи рублей.Преимуществом криодвигателя его создатели называют высокую экологичность, а также возможность применения в разработках специального назначения. Например, беспилотники с двигателем на криотопливе не оставят теплового следа, а значит, их нельзя будет отследить с помощью средств инфракрасного слежения — в отличие от аппаратов с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем.Продуктом работы двигателя на жидком азоте фактически будет обычный воздух, поэтому он оптимален для транспортных средствах, предназначенных для природных заповедников и других охраняемых природных территорий.В дальнейшем специалисты Самарского университета намерены продолжать усовершенствование двигателя. Новинка, по их мнению, сможет выйти на рынок уже через три-четыре года.
https://ria.ru/20200824/avtomobili-1576244320.html
https://ria.ru/20191017/1559912207.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии

Экологически чистый криогенный двигатель разрабатывают в России

09:00 13.10.2020 (обновлено: 09:50 13.10.2020)
 
© Depositphotos / anamejia18Криогенный резервуар с жидким азотом в лаборатории
Криогенный резервуар с жидким азотом в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / anamejia18
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева разрабатывают двигатель на жидком азоте. Как отметили в пресс-службе вуза, такие двигатели не оставляют теплового следа и поэтому могут применяться, например, в беспилотниках специального назначения или в экологически чистом транспорте.
Действие криодвигателей основано на том, что в условиях окружающей среды криотопливо — например, жидкий азот, — нагревается, превращается в пар высокого давления и совершает полезную работу в расширительной машине роторно-поршневого типа.
Один из важнейших и наиболее сложных элементов криодвигателя — система хранения криотоплива. Испытания такой системы проводят сейчас специалисты Самарского университета.

"Наша система позволяет хранить криогенные вещества как в жидком состоянии, так и в газообразном, что зависит от конкретных эксплуатационных задач. Система также позволяет управлять временем регазификации для получения необходимых параметров состояния криотоплива", — рассказал заместитель директора Института двигателей и энергетических установок Самарского университета, научный руководитель лаборатории криогенной техники Дмитрий Угланов.

По размерам и весу перспективный криодвигатель сопоставим с поршневыми двигателями внутреннего сгорания такой же мощности. По словам разработчиков, расход криотоплива в нем будет составлять от пяти до 15 килограммов на киловатт-час. Макетный образец мощностью 1,2 киловатта они оценивают примерно в 18,5 тысячи рублей.
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Преимуществом криодвигателя его создатели называют высокую экологичность, а также возможность применения в разработках специального назначения. Например, беспилотники с двигателем на криотопливе не оставят теплового следа, а значит, их нельзя будет отследить с помощью средств инфракрасного слежения — в отличие от аппаратов с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем.
Продуктом работы двигателя на жидком азоте фактически будет обычный воздух, поэтому он оптимален для транспортных средствах, предназначенных для природных заповедников и других охраняемых природных территорий.
В дальнейшем специалисты Самарского университета намерены продолжать усовершенствование двигателя. Новинка, по их мнению, сможет выйти на рынок уже через три-четыре года.
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РИА НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТехнологии
 
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