https://ria.ru/20201013/samarskiy-universitet-1579466277.html

Экологически чистый криогенный двигатель разрабатывают в России

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева разрабатывают двигатель на жидком азоте. Как отметили в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:00

2020-10-13T09:00

2020-10-13T09:50

риа наука

самарский университет

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева разрабатывают двигатель на жидком азоте. Как отметили в пресс-службе вуза, такие двигатели не оставляют теплового следа и поэтому могут применяться, например, в беспилотниках специального назначения или в экологически чистом транспорте.Действие криодвигателей основано на том, что в условиях окружающей среды криотопливо — например, жидкий азот, — нагревается, превращается в пар высокого давления и совершает полезную работу в расширительной машине роторно-поршневого типа.Один из важнейших и наиболее сложных элементов криодвигателя — система хранения криотоплива. Испытания такой системы проводят сейчас специалисты Самарского университета.По размерам и весу перспективный криодвигатель сопоставим с поршневыми двигателями внутреннего сгорания такой же мощности. По словам разработчиков, расход криотоплива в нем будет составлять от пяти до 15 килограммов на киловатт-час. Макетный образец мощностью 1,2 киловатта они оценивают примерно в 18,5 тысячи рублей.Преимуществом криодвигателя его создатели называют высокую экологичность, а также возможность применения в разработках специального назначения. Например, беспилотники с двигателем на криотопливе не оставят теплового следа, а значит, их нельзя будет отследить с помощью средств инфракрасного слежения — в отличие от аппаратов с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем.Продуктом работы двигателя на жидком азоте фактически будет обычный воздух, поэтому он оптимален для транспортных средствах, предназначенных для природных заповедников и других охраняемых природных территорий.В дальнейшем специалисты Самарского университета намерены продолжать усовершенствование двигателя. Новинка, по их мнению, сможет выйти на рынок уже через три-четыре года.

https://ria.ru/20200824/avtomobili-1576244320.html

https://ria.ru/20191017/1559912207.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии