https://ria.ru/20201013/rezhim-prekrascheniya-ognya-1579532768.html

Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал продлить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, а также призвал религиозных лидеров стран... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:49

2020-10-13T10:49

2020-10-13T10:49

религия и мировоззрение

религия

обсе

русская православная церковь

нагорно-карабахская республика

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576817452_0:190:2967:1859_1400x0_80_0_0_f456227a8f6b58a16038d3f5810cd158.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал продлить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, а также призвал религиозных лидеров стран способствовать прекращению кровопролития, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви."Обращаюсь к государственному руководству обеих стран с призывом использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров", - написал патриарх Кирилл.Он обратился к верховному патриарху-католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа шейху-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде."Мы с вами, дорогие братья, прошли большой путь, работая над тем, чтобы это противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфликта, чтобы проблемы решались мирным путем. Сегодня каждый из нас и все мы вместе должны сделать все возможное, чтобы кровопролитие прекратилось", - отметил глава Русской церкви.Также патриарх Кирилл призвал всех участников конфликта "щадить жизни друг друга"."Пусть хронометр кровопролитной распри остановится во имя мирного будущего. Армения и Азербайджан исторически были и будут соседями, азербайджанцам и армянам в любом случае жить бок о бок друг с другом", - заключил предстоятель Русской православной церкви.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20170908/1502109560.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577891948.html

https://ria.ru/20201013/azerbaydzhan-1579525829.html

1

нагорно-карабахская республика

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, обсе, русская православная церковь, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире