Путин поручил провести централизацию ресурсов ПФР, МВД и Росреестра
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря 2022 года завершить централизацию информационных ресурсов ПФР, МВД, Федеральной службы госрегистрации и кадастра для оказания госуслуг, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.
"Завершить централизацию основных информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ, министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и других федеральных органов исполнительной власти в части сведений, используемых для подтверждения данных, предоставляемых заявителями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг, и переход на обработку межведомственных запросов и предоставление указанных сведений с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 декабря 2022 года.