Путин поручил провести централизацию ресурсов ПФР, МВД и Росреестра

"Завершить централизацию основных информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ, министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и других федеральных органов исполнительной власти в части сведений, используемых для подтверждения данных, предоставляемых заявителями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг, и переход на обработку межведомственных запросов и предоставление указанных сведений с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени", - говорится в сообщении.