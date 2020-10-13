Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/putin-1579603880.html
Путин поручил провести централизацию ресурсов ПФР, МВД и Росреестра
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря 2022 года завершить централизацию информационных ресурсов ПФР, МВД, Федеральной службы госрегистрации РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:13
2020-10-13T16:13
пенсионный фонд рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_375:794:2604:2048_1400x0_80_0_0_b4f15b2833054feeb67d6c56124d5b66.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил кабмину до декабря 2022 года завершить централизацию информационных ресурсов <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>, МВД, Федеральной службы госрегистрации и кадастра для оказания госуслуг, сообщается на сайте Кремля.Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.Срок исполнения – 1 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20201013/bankrotstvo-1579601727.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576753718_745:816:2387:2048_1400x0_80_0_0_4b89b2e6b080723bf01585fe74dcc2ad.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионный фонд рф, владимир путин, политика

Путин поручил провести централизацию ресурсов ПФР, МВД и Росреестра

16:13 13.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до декабря 2022 года завершить централизацию информационных ресурсов ПФР, МВД, Федеральной службы госрегистрации и кадастра для оказания госуслуг, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.
"Завершить централизацию основных информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ, министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и других федеральных органов исполнительной власти в части сведений, используемых для подтверждения данных, предоставляемых заявителями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг, и переход на обработку межведомственных запросов и предоставление указанных сведений с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 декабря 2022 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 16:01
Путин поручил усовершенствовать упрощенную процедуру банкротства граждан
 
Обсудить1
Пенсионный фонд РФВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния