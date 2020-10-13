https://ria.ru/20201013/provokatsiya-1579667594.html

Минобороны заявило о готовящейся провокации боевиков в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Гринкевич заявил о подготовке боевиками... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:05

2020-10-13T22:05

2020-10-13T22:23

россия

белые каски

война в сирии

министерство обороны рф (минобороны рф)

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Гринкевич заявил о подготовке боевиками провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации.Он добавил, что для инсценировки применения отравляющих веществ в сирийский Сфухон доставили несколько бочек с хлором, туда также прибыли члены "Белых касок".Организация "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/poroshenko--1578830462.html

https://ria.ru/20201008/siriya-1578773967.html

Козьма ПРУТКОВ. Действительно. Разведали, установили, объявили всем, предупредили - уничтожили. В чём проблема? Там же война, там же боевики, террористы, чего ждать. Учитесь решительности и смелости у Эрдогана, он не миндальничает с врагами. 14

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россия

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белые каски, война в сирии, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, в мире