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https://ria.ru/20201013/provokatsiya-1579667594.html
Минобороны заявило о готовящейся провокации боевиков в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Гринкевич заявил о подготовке боевиками... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:05
2020-10-13T22:23
россия
белые каски
война в сирии
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Гринкевич заявил о подготовке боевиками провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации.Он добавил, что для инсценировки применения отравляющих веществ в сирийский Сфухон доставили несколько бочек с хлором, туда также прибыли члены "Белых касок".Организация "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белые каски</a>", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/poroshenko--1578830462.html
https://ria.ru/20201008/siriya-1578773967.html
Действительно. Разведали, установили, объявили всем, предупредили - уничтожили. В чём проблема? Там же война, там же боевики, террористы, чего ждать. Учитесь решительности и смелости у Эрдогана, он не миндальничает с врагами.
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россия
сирия
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, белые каски, война в сирии, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, в мире

Минобороны заявило о готовящейся провокации боевиков в Сирии

22:05 13.10.2020 (обновлено: 22:23 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Гринкевич заявил о подготовке боевиками провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации.

"В российский Центр по примирению поступила информация о подготовке боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытки организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения", — сказал Гринкевич.

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Он добавил, что для инсценировки применения отравляющих веществ в сирийский Сфухон доставили несколько бочек с хлором, туда также прибыли члены "Белых касок".
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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РоссияБелые каскиВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
 
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