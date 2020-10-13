https://ria.ru/20201013/provokatsiya-1579659722.html

Посольство России в Осло назвало обвинения в кибератаке провокацией

Посольство России в Осло ожидает от властей Норвегии разъяснений по поводу обвинений России в кибератаках на норвежский парламент, говорится в комментарии... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:48

2020-10-13T20:48

2020-10-13T21:26

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> ожидает от властей <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> разъяснений по поводу обвинений России в кибератаках на норвежский парламент, говорится в комментарии российской дипмиссии в <a href="https://www.facebook.com/RusEmbNo/" target="_blank">Facebook</a>.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> во вторник сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков.Там добавили, что никаких доказательств причастности России к кибератакам норвежская сторона не представила.Там напомнили, что на российские государственные интернет-ресурсы (в том числе загранучреждений в Норвегии) из-за рубежа ежегодно совершаются "миллионы кибернападений", но это "не дает права огульно обвинять власти стран их возможного происхождения".В посольстве также указали, что в мае 2020 года в МИД Норвегии была направлена нота с изложением порядка действий в случае компьютерных инцидентов — для их расследования есть официальные каналы. "Никакой реакции тогда не последовало, что свидетельствует о нежелании норвежских властей вести диалог. Вопрос: зачем тогда совместно с европейскими странами создавались профильные механизмы для реагирования, формировалась законодательная база?" — отмечается в сообщении.Власти России неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках.

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https://ria.ru/20200919/raketa-1577472344.html

https://ria.ru/20200619/1573126967.html

Сергей Филиппов Просто Норвегии нужно как то оправдать, возобновление деятельности военно морской базы, сохранившейся со времен Холодной войны, для того чтобы там снова базировались подлодки США и НАТО, в рамках Сдерживания России. вот они и придумали эти кибератаки.. 153

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид норвегии, россия, осло, норвегия, в мире