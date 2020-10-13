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ГД приняла в I чтении проект о новом порядке формирования правительства
Госдума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:33
2020-10-13T15:18
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Госдума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к Конституции.Автором инициативы стал президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет сделать это только после того, как кандидата утвердит <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> (раньше требовалось согласие палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенную главой государства кандидатуру, президент сможет назначить премьера сам.Изменяется и порядок назначения министров: силовиков назначает президент после консультаций с Советом Федерации, остальных — утверждает Госдума по предложению премьера. Кроме того, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, президент назначит их самостоятельно.Еще одна новелла — порядок отставки кабмина: уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.Структуру правительства, как и ранее, будет определять сам президент.
https://ria.ru/20200115/1563464068.html
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госдума рф, владимир путин, политика

ГД приняла в I чтении проект о новом порядке формирования правительства

13:33 13.10.2020 (обновлено: 15:18 13.10.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к Конституции.
Автором инициативы стал президент Владимир Путин.
Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).
Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет сделать это только после того, как кандидата утвердит Госдума (раньше требовалось согласие палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенную главой государства кандидатуру, президент сможет назначить премьера сам.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2020
15 января, 18:18
Порядок формирования и процедура отставки правительства
Изменяется и порядок назначения министров: силовиков назначает президент после консультаций с Советом Федерации, остальных — утверждает Госдума по предложению премьера. Кроме того, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, президент назначит их самостоятельно.
Еще одна новелла — порядок отставки кабмина: уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
Структуру правительства, как и ранее, будет определять сам президент.
 
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Госдума РФВладимир ПутинПолитика
 
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