https://ria.ru/20201013/pravitelstvo-1579569051.html
ГД приняла в I чтении проект о новом порядке формирования правительства
Госдума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:33
2020-10-13T13:33
2020-10-13T15:18
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Госдума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к Конституции.Автором инициативы стал президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет сделать это только после того, как кандидата утвердит <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> (раньше требовалось согласие палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенную главой государства кандидатуру, президент сможет назначить премьера сам.Изменяется и порядок назначения министров: силовиков назначает президент после консультаций с Советом Федерации, остальных — утверждает Госдума по предложению премьера. Кроме того, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, президент назначит их самостоятельно.Еще одна новелла — порядок отставки кабмина: уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.Структуру правительства, как и ранее, будет определять сам президент.
https://ria.ru/20200115/1563464068.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Госдума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к Конституции.
Автором инициативы стал президент Владимир Путин
.
Как следует из документа, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона исполнительную власть осуществляет правительство).
Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет сделать это только после того, как кандидата утвердит Госдума
(раньше требовалось согласие палаты). Если депутаты трижды отклонят предложенную главой государства кандидатуру, президент сможет назначить премьера сам.
Изменяется и порядок назначения министров: силовиков назначает президент после консультаций с Советом Федерации, остальных — утверждает Госдума по предложению премьера. Кроме того, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, президент назначит их самостоятельно.
Еще одна новелла — порядок отставки кабмина: уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
Структуру правительства, как и ранее, будет определять сам президент.