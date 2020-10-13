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https://ria.ru/20201013/pozner-1579541451.html
Познер раскритиковал россиян за привычку раболепствовать перед "барином"
Телеведущий Владимир Познер в эфире своей передачи на Первом канале раскритиковал россиян за раболепное отношение к начальству. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:31
2020-10-13T12:37
владимир познер
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank">Владимир Познер</a> в эфире своей передачи на <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первом канале</a> раскритиковал россиян за раболепное отношение к начальству. Он рассказал, как некоторое время назад вышел из здания Лужников, где играл в теннис, и увидел машину рядом со знаком "Стоянка запрещена". "Я подошел к водителю и говорю: "Почему вы тут стоите? Там же написано, что стоять нельзя". Он как-то так виновато улыбается и отвечает: "Да я жду шефа". Я говорю: "А что, ваш шеф не может пройти 100 метров до стоянки?". Он выходит из машины и говорит: "Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России....", — пояснил Познер. Телеведущий передал шефу "горячий привет", и задумался над тем, что если бы водитель сказал, что ждет не начальника, а "барина", это тоже было бы понятно. Прошло 70 с лишним лет советской власти и почти 30 лет капитализма, а внутреннее ощущение некоторого преклонения перед начальством никуда не уходит, отметил он. "У нас ведь никто не подойдет к этой машине и не скажет: "Почему вы тут стоите?". А во многих странах не только подойдут, но и вызовут полицию", — добавил Познер. Ведущий признался, что очень надеется, что у россиян рано или поздно пропадет ощущение "Я барина жду". Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20201013/pozner-1579505548.html
https://ria.ru/20200917/pozner-1577376563.html
А про "раболепие" перед западом он высказаться не хочет? Или мешает любовь к "родине" по имени Франция?!
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Лицемер
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РИА Новости
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владимир познер, общество

Познер раскритиковал россиян за привычку раболепствовать перед "барином"

12:31 13.10.2020 (обновлено: 12:37 13.10.2020)
 
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Премьера фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в эфире своей передачи на Первом канале раскритиковал россиян за раболепное отношение к начальству.
Он рассказал, как некоторое время назад вышел из здания Лужников, где играл в теннис, и увидел машину рядом со знаком "Стоянка запрещена".
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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"Я подошел к водителю и говорю: "Почему вы тут стоите? Там же написано, что стоять нельзя". Он как-то так виновато улыбается и отвечает: "Да я жду шефа". Я говорю: "А что, ваш шеф не может пройти 100 метров до стоянки?". Он выходит из машины и говорит: "Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России....", — пояснил Познер.
Телеведущий передал шефу "горячий привет", и задумался над тем, что если бы водитель сказал, что ждет не начальника, а "барина", это тоже было бы понятно. Прошло 70 с лишним лет советской власти и почти 30 лет капитализма, а внутреннее ощущение некоторого преклонения перед начальством никуда не уходит, отметил он.
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"У нас ведь никто не подойдет к этой машине и не скажет: "Почему вы тут стоите?". А во многих странах не только подойдут, но и вызовут полицию", — добавил Познер.
Ведущий признался, что очень надеется, что у россиян рано или поздно пропадет ощущение "Я барина жду".

"Я вряд ли доживу до этого дня, но надеюсь, что вы — доживете", — заключил он.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
 
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Владимир ПознерОбщество
 
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