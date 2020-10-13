https://ria.ru/20201013/pozharnye-1579379203.html

Волонтеры будут защищать от пожара отдаленные села Приморья

Бороться с огнем в отдаленных селах Приморья до прибытия профессиональных пожарных будут добровольческие команды, сообщается на официальном сайте регионального... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:00

хорошие новости

хорошие новости

надеждинский район

приморский край

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Бороться с огнем в отдаленных селах Приморья до прибытия профессиональных пожарных будут добровольческие команды, сообщается на официальном сайте регионального правительства. Волонтеры получат собственные пожарные машины и другое профессиональное оборудование.В Приморском крае около 240 населенных пунктов находятся в зоне вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений. По закону оно составляет 20 минут, поэтому государственная противопожарная служба планирует создать не менее 240 добровольных дружин.Первая команда добровольцев будет защищать территории трех населенных пунктов – села Тереховка, а также поселка Городечный и поселка Барановский, где как раз строится специальный бокс, в котором будет находиться новая пожарная машина.Надеждинский район стал первым в Приморье, где это сооружение возвели с нуля, ведь наличие такого помещения является главным условием для получения профессиональной техники.В министерстве ГО и ЧС Приморского края рассчитывают, что этим опытом воспользуются главы других районов, где тоже удастся полностью укомплектовать пожарные дружины на всех проблемных участках."Присутствие на территории подразделений государственной противопожарной службы не исключает наличия добровольцев – они всегда будут полезны. Поэтому фактически ограничений по числу волонтерских бригад у нас нет, будем поддерживать всех граждан, которые пожелают встать на защиту своих поселений", – сказал руководитель противопожарной службы.В Барановском поселке в дружину записались уже шесть человек. Пока для пожарной машины строится бокс, волонтеры под руководством сотрудников государственной противопожарной службы осваивают устройство автомобиля, учатся пользоваться оборудованием и реагировать на угрозы.

https://ria.ru/20200929/kamchatka-1577785324.html

надеждинский район

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, надеждинский район, приморский край