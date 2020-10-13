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Волонтеры будут защищать от пожара отдаленные села Приморья
Бороться с огнем в отдаленных селах Приморья до прибытия профессиональных пожарных будут добровольческие команды, сообщается на официальном сайте регионального... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:00
2020-10-13T08:00
хорошие новости
хорошие новости
надеждинский район
приморский край
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Бороться с огнем в отдаленных селах Приморья до прибытия профессиональных пожарных будут добровольческие команды, сообщается на официальном сайте регионального правительства. Волонтеры получат собственные пожарные машины и другое профессиональное оборудование.В Приморском крае около 240 населенных пунктов находятся в зоне вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений. По закону оно составляет 20 минут, поэтому государственная противопожарная служба планирует создать не менее 240 добровольных дружин.Первая команда добровольцев будет защищать территории трех населенных пунктов – села Тереховка, а также поселка Городечный и поселка Барановский, где как раз строится специальный бокс, в котором будет находиться новая пожарная машина.Надеждинский район стал первым в Приморье, где это сооружение возвели с нуля, ведь наличие такого помещения является главным условием для получения профессиональной техники.В министерстве ГО и ЧС Приморского края рассчитывают, что этим опытом воспользуются главы других районов, где тоже удастся полностью укомплектовать пожарные дружины на всех проблемных участках."Присутствие на территории подразделений государственной противопожарной службы не исключает наличия добровольцев – они всегда будут полезны. Поэтому фактически ограничений по числу волонтерских бригад у нас нет, будем поддерживать всех граждан, которые пожелают встать на защиту своих поселений", – сказал руководитель противопожарной службы.В Барановском поселке в дружину записались уже шесть человек. Пока для пожарной машины строится бокс, волонтеры под руководством сотрудников государственной противопожарной службы осваивают устройство автомобиля, учатся пользоваться оборудованием и реагировать на угрозы.
https://ria.ru/20200929/kamchatka-1577785324.html
надеждинский район
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хорошие новости, надеждинский район, приморский край

Волонтеры будут защищать от пожара отдаленные села Приморья

08:00 13.10.2020
 
© Официальный сайт Правительства Приморского краяУчастники добровольной дружины пожарных в Приморье
Участники добровольной дружины пожарных в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Официальный сайт Правительства Приморского края
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бороться с огнем в отдаленных селах Приморья до прибытия профессиональных пожарных будут добровольческие команды, сообщается на официальном сайте регионального правительства. Волонтеры получат собственные пожарные машины и другое профессиональное оборудование.
В Приморском крае около 240 населенных пунктов находятся в зоне вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений. По закону оно составляет 20 минут, поэтому государственная противопожарная служба планирует создать не менее 240 добровольных дружин.

"Сейчас идет активная работа по созданию боеспособных добровольческих подразделений, которые будут полностью оснащены оборудованием и окажут содействие в тушении пожаров, особенно на первых стадиях – до прибытия основных сил. Участие в пожарных командах – это исключительно инициатива граждан. Мы ее всесторонне будем поддерживать с точки зрения обеспечения техникой и оборудованием, застрахуем добровольцев и обучим всему необходимому. На всем пути становления дружин и их работы будем идти рядом. Борьба с пожаром – дело общее", – приводятся слова начальника противопожарной службы Приморского края Дмитрия Свитайло на сайте регионального правительства.

Первая команда добровольцев будет защищать территории трех населенных пунктов – села Тереховка, а также поселка Городечный и поселка Барановский, где как раз строится специальный бокс, в котором будет находиться новая пожарная машина.
Надеждинский район стал первым в Приморье, где это сооружение возвели с нуля, ведь наличие такого помещения является главным условием для получения профессиональной техники.
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В министерстве ГО и ЧС Приморского края рассчитывают, что этим опытом воспользуются главы других районов, где тоже удастся полностью укомплектовать пожарные дружины на всех проблемных участках.
"Присутствие на территории подразделений государственной противопожарной службы не исключает наличия добровольцев – они всегда будут полезны. Поэтому фактически ограничений по числу волонтерских бригад у нас нет, будем поддерживать всех граждан, которые пожелают встать на защиту своих поселений", – сказал руководитель противопожарной службы.
В Барановском поселке в дружину записались уже шесть человек. Пока для пожарной машины строится бокс, волонтеры под руководством сотрудников государственной противопожарной службы осваивают устройство автомобиля, учатся пользоваться оборудованием и реагировать на угрозы.

"Стать частью пожарной дружины – это наше личное решение, наш порыв. Спасибо, что поддержали его. Здесь часто случаются пожары, приходилось раньше их тушить подручными средствами. В первые минуты после начала пожара самое важное – приехать как можно быстрее, многое нужно успеть сделать, поэтому пожарный транспорт важен. Сейчас материальную часть изучаем, тренируемся пользоваться амуницией, тренируемся по расчетам – кто в каком месте во время пожара должен находиться, какие действия производить. Это только начало: как освоимся сами, будем обучать следующее поколение", – рассказал корреспонденту регионального сайта один из добровольцев, житель поселка Барановский Александр Терехов.

 
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Хорошие новостиХорошие новостиНадеждинский районПриморский край
 
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