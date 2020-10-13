https://ria.ru/20201013/pogibshie-1579647177.html

Стали известны подробности о погибших при стрельбе под Нижним Новгородом

Один из погибших при стрельбе в поселке Большеорловское – житель Томска, приехавший в Нижегородскую область в гости к родственникам супруги, двое других... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:41

2020-10-13T19:41

2020-10-13T19:41

обстрел остановки в нижегородской области

россия

нижний новгород

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Один из погибших при стрельбе в поселке Большеорловское – житель <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, приехавший в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородскую область</a> в гости к родственникам супруги, двое других застреленных жили в поселке, рассказали РИА Новости местные жители.По их словам, первым погиб Сергей Напылов, которому выстрелили в спину, когда он шел домой с автобусной остановки. Затем стрелявший зашел во двор, где сидели двое мужчин, один из которых приехал в поселок из Томска вместе с женой в гости к ее родственникам.Двоюродный брат погибшего Николая заявил, что в семью пришло большое горе, и они пока даже не знают, когда смогут похоронить погибших родственников, поскольку тела забрали на экспертизу.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>. Добраться туда можно из города <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a>, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.

https://ria.ru/20201013/strelba-1579642640.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

борский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление. 2020-10-13T19:41 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия