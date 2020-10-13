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https://ria.ru/20201013/pogibshie-1579647177.html
Стали известны подробности о погибших при стрельбе под Нижним Новгородом
Один из погибших при стрельбе в поселке Большеорловское – житель Томска, приехавший в Нижегородскую область в гости к родственникам супруги, двое других... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:41
2020-10-13T19:41
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижний новгород
нижегородская область
борский район
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Один из погибших при стрельбе в поселке Большеорловское – житель <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, приехавший в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородскую область</a> в гости к родственникам супруги, двое других застреленных жили в поселке, рассказали РИА Новости местные жители.По их словам, первым погиб Сергей Напылов, которому выстрелили в спину, когда он шел домой с автобусной остановки. Затем стрелявший зашел во двор, где сидели двое мужчин, один из которых приехал в поселок из Томска вместе с женой в гости к ее родственникам.Двоюродный брат погибшего Николая заявил, что в семью пришло большое горе, и они пока даже не знают, когда смогут похоронить погибших родственников, поскольку тела забрали на экспертизу.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>. Добраться туда можно из города <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a>, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.
https://ria.ru/20201013/strelba-1579642640.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия

Стали известны подробности о погибших при стрельбе под Нижним Новгородом

19:41 13.10.2020
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкОбстрел остановки в Нижегородской области
Обстрел остановки в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Один из погибших при стрельбе в поселке Большеорловское – житель Томска, приехавший в Нижегородскую область в гости к родственникам супруги, двое других застреленных жили в поселке, рассказали РИА Новости местные жители.
По их словам, первым погиб Сергей Напылов, которому выстрелили в спину, когда он шел домой с автобусной остановки. Затем стрелявший зашел во двор, где сидели двое мужчин, один из которых приехал в поселок из Томска вместе с женой в гости к ее родственникам.

"Я знала жену погибшего – Ольгу. Они приехали в гости к ее брату Коле. Колю убили, и его зятя. Вот и приехали отдохнуть… Жена кричала очень", - рассказала агентству Надежда Кузьмичева.

Двоюродный брат погибшего Николая заявил, что в семью пришло большое горе, и они пока даже не знают, когда смогут похоронить погибших родственников, поскольку тела забрали на экспертизу.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Добраться туда можно из города Бор, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.
Следователи на месте стрельбы в поселке Большеорловское Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияНижний НовгородНижегородская областьБорский районПроисшествия
 
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