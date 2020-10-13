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Власти Чечни окажут помощь семьям погибших в ходе спецоперации в Грозном
Власти Чечни окажут помощь семьям погибших в ходе спецоперации в Грозном сотрудников правоохранительных органов, обстановка в Грозном спокойная заявил министр... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:38
2020-10-13T11:00
ахмед дудаев
грозный
происшествия
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<strong>ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Власти Чечни окажут помощь семьям погибших в ходе спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> сотрудников правоохранительных органов, обстановка в Грозном спокойная заявил министр информации и печати республики <a href="http://ria.ru/person_akhmed-dudaev/" target="_blank" data-auto="true">Ахмед Дудаев</a>.По его словам, никаких ограничительных мер ни в районе, ни на территории Грозного нет, жители столицы не почувствовали никакого дискомфорта, правоохранители сработали четко и слаженно.По данным министра, в ходе спецоперации уничтожено четыре активных участника незаконных вооруженных формирований, погибли двое правоохранителей.Ранее информационный центр НАК сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного с 7.40 мск.
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ахмед дудаев, грозный, происшествия

Власти Чечни окажут помощь семьям погибших в ходе спецоперации в Грозном

10:38 13.10.2020 (обновлено: 11:00 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Ольга Молчанова Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный-Сити
 Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Ольга Молчанова
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости. Власти Чечни окажут помощь семьям погибших в ходе спецоперации в Грозном сотрудников правоохранительных органов, обстановка в Грозном спокойная заявил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

"Руководство РОФ имени первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова сообщает, что семьям погибших сотрудников будет оказана всемерная помощь. В настоящее время обстановка на территории Октябрьского района, как и на всей территории столицы, абсолютно спокойная и стабильная", - говорится в заявлении министра в его аккаунте в Instagram.

По его словам, никаких ограничительных мер ни в районе, ни на территории Грозного нет, жители столицы не почувствовали никакого дискомфорта, правоохранители сработали четко и слаженно.
По данным министра, в ходе спецоперации уничтожено четыре активных участника незаконных вооруженных формирований, погибли двое правоохранителей.
Ранее информационный центр НАК сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.
НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного с 7.40 мск.
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Ахмед ДудаевГрозныйПроисшествия
 
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