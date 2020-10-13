https://ria.ru/20201013/perestrelka-1579530546.html

Власти Чечни окажут помощь семьям погибших в ходе спецоперации в Грозном

Власти Чечни окажут помощь семьям погибших в ходе спецоперации в Грозном сотрудников правоохранительных органов, обстановка в Грозном спокойная заявил министр... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:38

2020-10-13T10:38

2020-10-13T11:00

ахмед дудаев

грозный

происшествия

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Власти Чечни окажут помощь семьям погибших в ходе спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> сотрудников правоохранительных органов, обстановка в Грозном спокойная заявил министр информации и печати республики <a href="http://ria.ru/person_akhmed-dudaev/" target="_blank" data-auto="true">Ахмед Дудаев</a>.По его словам, никаких ограничительных мер ни в районе, ни на территории Грозного нет, жители столицы не почувствовали никакого дискомфорта, правоохранители сработали четко и слаженно.По данным министра, в ходе спецоперации уничтожено четыре активных участника незаконных вооруженных формирований, погибли двое правоохранителей.Ранее информационный центр НАК сообщил, что четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов.НАК по Чеченской республике сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного с 7.40 мск.

https://ria.ru/20200731/1575201572.html

грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахмед дудаев, грозный, происшествия