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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:59
2020-10-13T10:59
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики два раза нарушили перемирие в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой Народной Республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщали об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> составило два раза", - сказал представитель ДНР в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>.По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 10 мин калибром 82 миллиметра.
https://ria.ru/20201007/soglasheniya-1578683302.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:59 13.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщали об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 10 мин калибром 82 миллиметра.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 17:43
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
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