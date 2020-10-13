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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20201013/orenburzhe-1579567901.html
Экспорт продукции оренбургского АПК за 9 месяцев вырос более чем на 20 %
Экспорт продукции АПК Оренбуржья за девять месяцев текущего года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20 % и приблизился к... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:27
2020-10-13T13:27
оренбургская область
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<strong>ОРЕНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. </strong>Экспорт продукции АПК <a href="https://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast" target="_blank">Оренбуржья</a> за девять месяцев текущего года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20 % и приблизился к отметке 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба правительства региона."По состоянию на начало октября объем экспортной продукции оренбургских сельхозтоваропроизводителей по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 21,4% и приблизился к отметке 100 миллионов долларов", - отмечает пресс-служба.Плановый показатель на текущий год установлен на уровне 120,2 миллиона долларов."Основную долю экспорта составляют злаки (пшеница, ячмень, рожь) – 73,7 миллиона долларов, рыба и морепродукты – 65,6 миллиона долларов, продукция масложировой отрасли (подсолнечное масло, жмыхи) – 39,1 миллиона долларов", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20201002/glina-1578117923.html
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Экспорт продукции оренбургского АПК за 9 месяцев вырос более чем на 20 %

13:27 13.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ОРЕНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Экспорт продукции АПК Оренбуржья за девять месяцев текущего года вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20 % и приблизился к отметке 100 миллионов долларов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По состоянию на начало октября объем экспортной продукции оренбургских сельхозтоваропроизводителей по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 21,4% и приблизился к отметке 100 миллионов долларов", - отмечает пресс-служба.
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Плановый показатель на текущий год установлен на уровне 120,2 миллиона долларов.
"Основную долю экспорта составляют злаки (пшеница, ячмень, рожь) – 73,7 миллиона долларов, рыба и морепродукты – 65,6 миллиона долларов, продукция масложировой отрасли (подсолнечное масло, жмыхи) – 39,1 миллиона долларов", - сообщает пресс-служба.
 
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Оренбургская область
 
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