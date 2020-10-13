https://ria.ru/20201013/orekhi-1579578273.html

Центнер желудей, орехов и каштанов собрали москвичи "Дому лани" к зиме

Около 100 килограммов желудей, орехов и каштанов собрали волонтеры для обитателей "Дома лани" в Москве, принесенными угощениями животные будут питаться зимой,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:11

2020-10-13T14:11

2020-10-13T14:11

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Около 100 килограммов желудей, орехов и каштанов собрали волонтеры для обитателей "Дома лани" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, принесенными угощениями животные будут питаться зимой, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроде</a> сообщали, что с 21 по 30 сентября вольерный комплекс "Дом лани" проведет экологическую акцию "Лесные гостинцы". Посетители могли принести животным желуди, орехи, плоды каштанов."В "Доме лани" прошла уже ставшая традиционной экологическая акция Мосприроды "Лесные гостинцы". Посетители для главных обитателей вольерного комплекса – ланей европейских - собрали почти 100 килограммов полезных угощений: 12 килограммов желудей, 10 килограммов лесных орехов и 70 килограммов плодов конского каштана. Вкусные природные дары принесли 30 активных и неравнодушных горожан – дети и взрослые", - говорится в сообщении. Отмечается, что особенно много желудей подарили ланям учащиеся студий "Юные экологи" и "Неизведанное рядом".В Мосприроде напомнили, что в "Доме лани" живет целая семья: самцы Яша и Дзюба, самки Маша, Даша, Глаша и Месси, а также четыре детеныша. Два малыша родились в июне, один – в июле, и один – в августе. Отмечается, что сейчас они еще питаются маминым молоком, но уже начали переходить на овощи."Самый необычный житель в "Доме лани" — Дзюба. Он светлого цвета, потому что Дзюба хромист. Не путать с альбиносом. У последних полностью отсутствует пигментация — по факту они бесцветные, но человеческим глазом воспринимаются как белые. Глаза розового или красного оттенка — характерный признак альбиноса. В окрасе же хромистов отсутствуют черные, серые и темно-коричневые тона", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200922/lan-1577771870.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, новости - экология, москва