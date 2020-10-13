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Центнер желудей, орехов и каштанов собрали москвичи "Дому лани" к зиме
Около 100 килограммов желудей, орехов и каштанов собрали волонтеры для обитателей "Дома лани" в Москве, принесенными угощениями животные будут питаться зимой,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:11
2020-10-13T14:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
новости - экология
москва
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Около 100 килограммов желудей, орехов и каштанов собрали волонтеры для обитателей "Дома лани" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, принесенными угощениями животные будут питаться зимой, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроде</a> сообщали, что с 21 по 30 сентября вольерный комплекс "Дом лани" проведет экологическую акцию "Лесные гостинцы". Посетители могли принести животным желуди, орехи, плоды каштанов."В "Доме лани" прошла уже ставшая традиционной экологическая акция Мосприроды "Лесные гостинцы". Посетители для главных обитателей вольерного комплекса – ланей европейских - собрали почти 100 килограммов полезных угощений: 12 килограммов желудей, 10 килограммов лесных орехов и 70 килограммов плодов конского каштана. Вкусные природные дары принесли 30 активных и неравнодушных горожан – дети и взрослые", - говорится в сообщении. Отмечается, что особенно много желудей подарили ланям учащиеся студий "Юные экологи" и "Неизведанное рядом".В Мосприроде напомнили, что в "Доме лани" живет целая семья: самцы Яша и Дзюба, самки Маша, Даша, Глаша и Месси, а также четыре детеныша. Два малыша родились в июне, один – в июле, и один – в августе. Отмечается, что сейчас они еще питаются маминым молоком, но уже начали переходить на овощи."Самый необычный житель в "Доме лани" — Дзюба. Он светлого цвета, потому что Дзюба хромист. Не путать с альбиносом. У последних полностью отсутствует пигментация — по факту они бесцветные, но человеческим глазом воспринимаются как белые. Глаза розового или красного оттенка — характерный признак альбиноса. В окрасе же хромистов отсутствуют черные, серые и темно-коричневые тона", — говорится в сообщении.
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мосприрода, новости - экология, москва

Центнер желудей, орехов и каштанов собрали москвичи "Дому лани" к зиме

14:11 13.10.2020
 
© Фото : Гринпис/ Игорь ПодгорныйЖелуди, собранные сторонниками Гринпис России в московском парке "Дубки"
Желуди, собранные сторонниками Гринпис России в московском парке Дубки - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Гринпис/ Игорь Подгорный
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Около 100 килограммов желудей, орехов и каштанов собрали волонтеры для обитателей "Дома лани" в Москве, принесенными угощениями животные будут питаться зимой, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в Мосприроде сообщали, что с 21 по 30 сентября вольерный комплекс "Дом лани" проведет экологическую акцию "Лесные гостинцы". Посетители могли принести животным желуди, орехи, плоды каштанов.
"В "Доме лани" прошла уже ставшая традиционной экологическая акция Мосприроды "Лесные гостинцы". Посетители для главных обитателей вольерного комплекса – ланей европейских - собрали почти 100 килограммов полезных угощений: 12 килограммов желудей, 10 килограммов лесных орехов и 70 килограммов плодов конского каштана. Вкусные природные дары принесли 30 активных и неравнодушных горожан – дети и взрослые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особенно много желудей подарили ланям учащиеся студий "Юные экологи" и "Неизведанное рядом".

"Этими угощениями сотрудники "Дома лани" будут подкармливать ланей весь холодный сезон, понемногу добавляя их к основному рациону питания животных. По мнению специалистов, для ланей это такое же лакомство, как для нас разные сладости, только гораздо полезнее. Мосприрода благодарит всех участников за собранные лесные лакомства, а лани непременно оценят вашу заботу и внимание в зимний сезон", — говорится в сообщении.

В Мосприроде напомнили, что в "Доме лани" живет целая семья: самцы Яша и Дзюба, самки Маша, Даша, Глаша и Месси, а также четыре детеныша. Два малыша родились в июне, один – в июле, и один – в августе. Отмечается, что сейчас они еще питаются маминым молоком, но уже начали переходить на овощи.
"Самый необычный житель в "Доме лани" — Дзюба. Он светлого цвета, потому что Дзюба хромист. Не путать с альбиносом. У последних полностью отсутствует пигментация — по факту они бесцветные, но человеческим глазом воспринимаются как белые. Глаза розового или красного оттенка — характерный признак альбиноса. В окрасе же хромистов отсутствуют черные, серые и темно-коричневые тона", — говорится в сообщении.
Европейская лань в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 13:48Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дзюба и Месси могут создать пару: в "Доме лани" готовы к брачному сезону
 
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