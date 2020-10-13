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https://ria.ru/20201013/moskva-reka-1579592462.html
На Москве-реке появилось третье зеленое пятно
Третье за сутки пятно загрязнения образовалось на поверхности Москвы-реки в районе Москворецкой набережной в центре столицы, рассказал РИА Новости во вторник... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:17
2020-10-13T15:17
москва-река
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Третье за сутки пятно загрязнения образовалось на поверхности <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moskva-reka/" target="_blank">Москвы-реки</a> в районе Москворецкой набережной в центре столицы, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.Накануне сообщалось о появлении цветной пены на Москве-реке в районе Пречистенской набережной напротив парка "Музеон" общей длиной порядка двух километров. Специалисты уже взяли пробы ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора. Предполагается, что ее источник - ливневая канализация. Утром во вторник пятно нефтепродуктов появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной на общей площади шесть тысяч квадратных метров. Загрязнение удалось ликвидировать при помощи специальных сорбентов.По его словам, на место выявленного загрязнения направили катер поисково-спасательной станции "Крымский мост"."Заинтересованные организации комплекса ЖКХ оповещены", - отметил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/moskva-reka-1579491492.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города
Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией.
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РИА Новости
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москва-река, происшествия

На Москве-реке появилось третье зеленое пятно

15:17 13.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Третье за сутки пятно загрязнения образовалось на поверхности Москвы-реки в районе Москворецкой набережной в центре столицы, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Накануне сообщалось о появлении цветной пены на Москве-реке в районе Пречистенской набережной напротив парка "Музеон" общей длиной порядка двух километров. Специалисты уже взяли пробы ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора. Предполагается, что ее источник - ливневая канализация. Утром во вторник пятно нефтепродуктов появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной на общей площади шесть тысяч квадратных метров. Загрязнение удалось ликвидировать при помощи специальных сорбентов.
"Масляное пятно площадью 20 квадратных метров обнаружено на поверхности реки Москва возле дома 2А, строение 1 на Москворецкой набережной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место выявленного загрязнения направили катер поисково-спасательной станции "Крымский мост".
"Заинтересованные организации комплекса ЖКХ оповещены", - отметил собеседник агентства.
Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 21:47
Столичные власти озвучили версию зеленой воды в Москве-реке
 
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Москва-рекаПроисшествия
 
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