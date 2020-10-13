https://ria.ru/20201013/moskva-reka-1579592462.html
На Москве-реке появилось третье зеленое пятно
Третье за сутки пятно загрязнения образовалось на поверхности Москвы-реки в районе Москворецкой набережной в центре столицы, рассказал РИА Новости во вторник... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:17
2020-10-13T15:17
2020-10-13T15:17
москва-река
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Третье за сутки пятно загрязнения образовалось на поверхности <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moskva-reka/" target="_blank">Москвы-реки</a> в районе Москворецкой набережной в центре столицы, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.Накануне сообщалось о появлении цветной пены на Москве-реке в районе Пречистенской набережной напротив парка "Музеон" общей длиной порядка двух километров. Специалисты уже взяли пробы ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора. Предполагается, что ее источник - ливневая канализация. Утром во вторник пятно нефтепродуктов появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной на общей площади шесть тысяч квадратных метров. Загрязнение удалось ликвидировать при помощи специальных сорбентов.По его словам, на место выявленного загрязнения направили катер поисково-спасательной станции "Крымский мост"."Заинтересованные организации комплекса ЖКХ оповещены", - отметил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/moskva-reka-1579491492.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города
Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией.
2020-10-13T15:17
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PT0M06S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва-река, происшествия