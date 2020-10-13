https://ria.ru/20201013/lesomaterialy-1579524539.html

В России ужесточили ответственность за незаконный вывоз древесины

Правительство РФ ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:06

2020-10-13T10:06

2020-10-13T10:18

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщает пресс-служба кабмина.За незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет."Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу", - поясняет пресс-служба кабмина.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству усилить контроль за сохранностью лесного фонда, в том числе запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов.

https://ria.ru/20201007/les-1578542532.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, михаил мишустин, экономика