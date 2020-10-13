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В России ужесточили ответственность за незаконный вывоз древесины
Правительство РФ ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:06
2020-10-13T10:18
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщает пресс-служба кабмина.За незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет."Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу", - поясняет пресс-служба кабмина.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству усилить контроль за сохранностью лесного фонда, в том числе запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов.
https://ria.ru/20201007/les-1578542532.html
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владимир путин, михаил мишустин, экономика

В России ужесточили ответственность за незаконный вывоз древесины

10:06 13.10.2020 (обновлено: 10:18 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым "кругляком", в городе Лесосибирске
Инспектор ГИБДД осматривает лесовоз, гружёный необработанной древесиной, так называемым кругляком, в городе Лесосибирске - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Правительство РФ ужесточило ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, сообщает пресс-служба кабмина.
За незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
"Шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
"Решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу", - поясняет пресс-служба кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за сохранностью лесного фонда, в том числе запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанных лесоматериалов.
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Владимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
 
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