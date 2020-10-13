https://ria.ru/20201013/lavrov-1579610702.html

Лавров заявил, что Запад надругался над конвенцией по запрету химоружия

Запад надругался над конвенцией по запрещению химического оружия, когда практически наделил ее технический секретариат функциями Совбеза ООН, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:42

2020-10-13T16:42

2020-10-13T17:40

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Запад надругался над конвенцией по запрещению химического оружия, когда практически наделил ее технический секретариат функциями Совбеза ООН, заявил глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> во время презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".До этого, напомнил Лавров, технический секретариат мог лишь устанавливать факт применения или неприменения запрещенного вещества в ответ на обращение любого участника конвенции.По словам министра, таким образом западные страны хотят "приватизировать" международные структуры: и это видно как в деятельности секретариата <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, так и в деятельности специализированных учреждений.Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) — соглашение по контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение химоружия.Как ранее отмечал Лавров, заявления шведских экспертов о том, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили "Новичком", можно рассматривать как потенциальное грубое нарушение КЗХО. По словам российского министра, еще несколько лет назад Стокгольм говорил, что никогда не занимался работами с "Новичком".

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579512290.html

Иван Носков Что-то международные дела у Лаврова не задались. Кругом враги и непонимание ... 31

Стас Титов Сами виноваты. Продолжайте высказывать озабоченность и крайнюю озабоченность. Над вами смеяться будут. 22

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире