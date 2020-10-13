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https://ria.ru/20201013/lavrov-1579610702.html
Лавров заявил, что Запад надругался над конвенцией по запрету химоружия
Запад надругался над конвенцией по запрещению химического оружия, когда практически наделил ее технический секретариат функциями Совбеза ООН, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:42
2020-10-13T17:40
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Запад надругался над конвенцией по запрещению химического оружия, когда практически наделил ее технический секретариат функциями Совбеза ООН, заявил глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> во время презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".До этого, напомнил Лавров, технический секретариат мог лишь устанавливать факт применения или неприменения запрещенного вещества в ответ на обращение любого участника конвенции.По словам министра, таким образом западные страны хотят "приватизировать" международные структуры: и это видно как в деятельности секретариата <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, так и в деятельности специализированных учреждений.Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) — соглашение по контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение химоружия.Как ранее отмечал Лавров, заявления шведских экспертов о том, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> отравили "Новичком", можно рассматривать как потенциальное грубое нарушение КЗХО. По словам российского министра, еще несколько лет назад Стокгольм говорил, что никогда не занимался работами с "Новичком".
https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579512290.html
Что-то международные дела у Лаврова не задались. Кругом враги и непонимание ...
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Сами виноваты. Продолжайте высказывать озабоченность и крайнюю озабоченность. Над вами смеяться будут.
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Лавров заявил, что Запад надругался над конвенцией по запрету химоружия

16:42 13.10.2020 (обновлено: 17:40 13.10.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Запад надругался над конвенцией по запрещению химического оружия, когда практически наделил ее технический секретариат функциями Совбеза ООН, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Была, по сути дела, изнасилована конвенция по запрещению химического оружия, когда в прямое, грубейшее нарушение самой этой конвенции, Запад настоял на нелегитимном голосовании, в соответствии с которым объявил, что технический секретариат этой конвенции отныне и вовеки обладает функциями совета безопасности ООН и имеет право устанавливать виновных в различных ситуациях, когда есть основание полагать, что было применено химоружие, запрещенное конвенцией", — сказал он.

До этого, напомнил Лавров, технический секретариат мог лишь устанавливать факт применения или неприменения запрещенного вещества в ответ на обращение любого участника конвенции.
По словам министра, таким образом западные страны хотят "приватизировать" международные структуры: и это видно как в деятельности секретариата ООН, так и в деятельности специализированных учреждений.
Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) — соглашение по контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение химоружия.
Как ранее отмечал Лавров, заявления шведских экспертов о том, что Алексея Навального отравили "Новичком", можно рассматривать как потенциальное грубое нарушение КЗХО. По словам российского министра, еще несколько лет назад Стокгольм говорил, что никогда не занимался работами с "Новичком".
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РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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