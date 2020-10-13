https://ria.ru/20201013/lavrov-1579518687.html

Лавров участвует в презентации доклада Валдайского дискуссионного клуба

Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" Международного дискуссионного... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:06

2020-10-13T16:06

2020-10-13T16:36

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

сергей лавров

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Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> принимает участие в презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" Международного дискуссионного клуба "Валдай".Новый доклад написан в необычном для клуба жанре, который его авторы называют утопией. В нем авторы попытаются ответить на вопросы: что отличает сегодняшнее состояние мира? В каком мире человечеству хотелось бы жить? Как прийти к сбалансированному устройству, избежав дальнейшего одичания и войны всех против всех, которые все чаще предрекают алармисты?Международный дискуссионный клуб "Валдай" — это дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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