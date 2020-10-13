https://ria.ru/20201013/lavrov-1579518687.html
Лавров участвует в презентации доклада Валдайского дискуссионного клуба
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" Международного дискуссионного... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:06
2020-10-13T16:06
2020-10-13T16:36
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579584459_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a14bda21441dacbef17726a8019d9d69.jpg
Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> принимает участие в презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" Международного дискуссионного клуба "Валдай".Новый доклад написан в необычном для клуба жанре, который его авторы называют утопией. В нем авторы попытаются ответить на вопросы: что отличает сегодняшнее состояние мира? В каком мире человечеству хотелось бы жить? Как прийти к сбалансированному устройству, избежав дальнейшего одичания и войны всех против всех, которые все чаще предрекают алармисты?Международный дискуссионный клуб "Валдай" — это дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579584459_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_37cef9951103659526a8de09b5edf47f.jpg
LIVE: Сергей Лавров принимает участие в презентации доклада Валдайского дискуссионного клуба
LIVE: Сергей Лавров принимает участие в презентации доклада Валдайского дискуссионного клуба
2020-10-13T16:06
true
PT1S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
принимает участие в презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Новый доклад написан в необычном для клуба жанре, который его авторы называют утопией. В нем авторы попытаются ответить на вопросы: что отличает сегодняшнее состояние мира? В каком мире человечеству хотелось бы жить? Как прийти к сбалансированному устройству, избежав дальнейшего одичания и войны всех против всех, которые все чаще предрекают алармисты?
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — это дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.