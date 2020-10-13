https://ria.ru/20201013/kto-1579615762.html

В Грозном сняли режим КТО в районе, где проходила спецоперация

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный ранее в Октябрьском районе Грозного, отменен c 16.00 мск, сообщает оперативный штаб Национального... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:01

2020-10-13T17:01

2020-10-13T17:16

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рамзан кадыров

октябрьский район

грозный

происшествия

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 13 окт – РИА Новости.</strong> Режим контртеррористической операции (КТО), введенный ранее в Октябрьском районе <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>, отменен c 16.00 мск, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета по Чечне.Ранее оперштаб сообщил, что в Октябрьском районе Грозного с 07.40 мск 13 октября введен режим КТО в связи с проведением на части района контртеррористической операции.В ходе КТО в Грозном во вторник были уничтожены четверо боевиков, планировавших террористические атаки. Погибли двое сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, один получил ранение. По данным главы республики <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a>, боевики приехали в Чечню из-за рубежа.

https://ria.ru/20201013/boeviki-1579573862.html

октябрьский район

грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рамзан кадыров, октябрьский район, грозный, происшествия