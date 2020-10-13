https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579651150.html

Россиян при въезде в Белоруссию обяжут иметь справку по COVID-19

Граждане РФ и ряда других стран, не включенных минздравом Белоруссии в перечень государств c неблагополучной ситуацией по коронавирусу COVID-19, при прибытии в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:00

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2020-10-13T20:00

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<strong>МИНСК, 13 окт – РИА Новости.</strong> Граждане РФ и ряда других стран, не включенных <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">минздравом Белоруссии</a> в перечень государств c неблагополучной ситуацией по коронавирусу COVID-19, при прибытии в республику с 14 октября будут обязаны иметь при себе оригинал документа, подтверждающий отрицательный анализ на наличие этой инфекции, следует из постановления белорусского правительства.Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная двухнедельная самоизоляция. В настоящее время в этом перечне 100 стран, РФ была из него исключена в июле."Проектом предусматривается обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>, прибывших из стран, не включенных в перечень, при пересечении государственной границы Республики Беларусь иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов до даты пересечения государственной границы Республики Беларусь", - говорится в постановлении на сайте правительства.В пресс-службе Совмина уточнили также, что это постановление вступает в силу с 14 октября.Как отмечается в документе, в Белоруссии актуализированы также требования к соблюдению самоизоляции – срок сокращен до десяти календарных дней. Гражданам, находящимся на самоизоляции, разрешено (в случае крайней необходимости) посещать организацию здравоохранения для получения экстренной или неотложной медпомощи.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По официальным данным минздрава Белоруссии, на понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 за сутки выросло на 526, до 84 524, скончались еще пять пациентов, всего умерших 906.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/sposob-1579583890.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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