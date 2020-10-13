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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579614091.html
Лавров заявил, что Россия не будет ничего навязывать в борьбе с COVID-19
Россия не будет никому ничего навязывать в борьбе с пандемией коронавируса, но открыта к сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:53
2020-10-13T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
международный дискуссионный клуб "валдай"
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
сергей лавров
воз
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россия не будет никому ничего навязывать в борьбе с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, но открыта к сотрудничеству, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По его словам, пандемия коронавируса стала "показателем равенства стран перед лицом общей беды". "Она показала, достаточно неожиданно, что люди в тех странах, которые считают себя маяками свободного мира, маяками демократии, не менее уязвимы перед напастью, чем все остальные", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы никому ничего не будем навязывать, стараемся обратить этот медицинский вызов, если можно так выразиться, в возможность для налаживания конструктивного взаимодействия – и не только в борьбе с болезнью. Мы признательны за те положительные отклики, которые поступают на наши предложения и по вакцине, и по лекарствам от коронавируса от большого числа иностранных государств – десятки государств откликаются. И думаю, что это хороший пример того, что даже в самых тяжелых условиях есть смысл работать на объединение, а не на разобщение усилий и не пытаться поддаваться искушению воспользоваться текущими проблемами для получения односторонних преимуществ", - отметил министр.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов. В мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сергей лавров, воз, москва, общество

Лавров заявил, что Россия не будет ничего навязывать в борьбе с COVID-19

16:53 13.10.2020 (обновлено: 16:54 13.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не будет никому ничего навязывать в борьбе с пандемией коронавируса, но открыта к сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, пандемия коронавируса стала "показателем равенства стран перед лицом общей беды". "Она показала, достаточно неожиданно, что люди в тех странах, которые считают себя маяками свободного мира, маяками демократии, не менее уязвимы перед напастью, чем все остальные", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".
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"Мы никому ничего не будем навязывать, стараемся обратить этот медицинский вызов, если можно так выразиться, в возможность для налаживания конструктивного взаимодействия – и не только в борьбе с болезнью. Мы признательны за те положительные отклики, которые поступают на наши предложения и по вакцине, и по лекарствам от коронавируса от большого числа иностранных государств – десятки государств откликаются. И думаю, что это хороший пример того, что даже в самых тяжелых условиях есть смысл работать на объединение, а не на разобщение усилий и не пытаться поддаваться искушению воспользоваться текущими проблемами для получения односторонних преимуществ", - отметил министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов. В мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Международный дискуссионный клуб "Валдай"КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровВОЗМоскваОбщество
 
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