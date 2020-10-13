https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579614091.html

Лавров заявил, что Россия не будет ничего навязывать в борьбе с COVID-19

Россия не будет никому ничего навязывать в борьбе с пандемией коронавируса, но открыта к сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:53

2020-10-13T16:53

2020-10-13T16:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

международный дискуссионный клуб "валдай"

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

сергей лавров

воз

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россия не будет никому ничего навязывать в борьбе с пандемией <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, но открыта к сотрудничеству, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По его словам, пандемия коронавируса стала "показателем равенства стран перед лицом общей беды". "Она показала, достаточно неожиданно, что люди в тех странах, которые считают себя маяками свободного мира, маяками демократии, не менее уязвимы перед напастью, чем все остальные", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы никому ничего не будем навязывать, стараемся обратить этот медицинский вызов, если можно так выразиться, в возможность для налаживания конструктивного взаимодействия – и не только в борьбе с болезнью. Мы признательны за те положительные отклики, которые поступают на наши предложения и по вакцине, и по лекарствам от коронавируса от большого числа иностранных государств – десятки государств откликаются. И думаю, что это хороший пример того, что даже в самых тяжелых условиях есть смысл работать на объединение, а не на разобщение усилий и не пытаться поддаваться искушению воспользоваться текущими проблемами для получения односторонних преимуществ", - отметил министр.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 37 миллионов. В мире зарегистрировали 37 109 851 случай заражения коронавирусом, за все время скончались 1 070 355 пациентов с подтвержденным COVID-19.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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