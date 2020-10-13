Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579599189.html
Моор: мощность госпиталей в связи с COVID-19 увеличат в полтора раза
Мощность моноинфекционных госпиталей в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией будет увеличена в полтора раза, сообщил губернатор области... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:50
2020-10-13T15:50
тюменская область
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:207:1365:975_1400x0_80_0_0_752bab0d82976483ac78a1d59e738314.jpg
<strong>ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости</strong>. Мощность моноинфекционных госпиталей в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией будет увеличена в полтора раза, сообщил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>.По его словам, в Тюменской области темп прироста чуть выше среднего по стране, хотя количество заболевших все еще в 1,3 раза меньше среднероссийского значения и составляет 716 случаев на 100 тысяч населения."Сегодня в регионе для лечения пациентов с COVID-19 развернуты более 2 тысяч коек в 12 моноинфекционных госпиталях, которые загружены на 87%. В течение двух недель в строй будут введены еще одна тысяч коек. Мощность моноинфекционных госпиталей увеличится в полтора раза", - сказал глава региона в видеообращении к жителям области. Моор проинформировал, что по его поручению будут закуплены три компьютерных томографа, которые установят в поликлиниках Тюмени.Говоря о социальной поддержке пожилых жителей области, губернатор сообщил, что для тюменцев старше 65 лет и людей всех возрастов, страдающих хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут формироваться бесплатные наборы лекарственных средств для лечения инфекции на ранних стадиях. Эти наборы будут выдаваться по решению врача при первом посещении заболевшего. Средняя стоимость одного набора - 1,6 тысяч рублей. На эти цели в бюджете зарезервированы 500 миллионов рублей.Глава региона отметил, что служба неотложной помощи в Тюмени переведена на круглосуточный режим работы.При этом он отметил, что за последние три недели количество обращений за неотложной помощью в Тюмени возросло более чем в пять раз: с полутора тысяч до 8 тысяч вызовов в сутки. По словам губернатора, увеличено количество операторов для приема звонков, а все горячие линии объединены в один центр. До конца недели будет завершено подключение к этой системе телефонов поликлиник и скорой помощи. для организации этой работы выделены дополнительные ресурсы. Моор подчеркнул, что введение дополнительных ограничений для бизнеса в Тюменской области не планируется. "Экономика должна работать, рабочие места должны сохраняться", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20201010/obschestvo-1579164984.html
https://ria.ru/20201012/zhile-1579417341.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:79:1365:1103_1400x0_80_0_0_56792c060d08d289957dc2ebc0c34c9c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор

Моор: мощность госпиталей в связи с COVID-19 увеличат в полтора раза

15:50 13.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости. Мощность моноинфекционных госпиталей в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией будет увеличена в полтора раза, сообщил губернатор области Александр Моор.
По его словам, в Тюменской области темп прироста чуть выше среднего по стране, хотя количество заболевших все еще в 1,3 раза меньше среднероссийского значения и составляет 716 случаев на 100 тысяч населения.
Врач - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 13:01Тюменская область
В Тюменской области развивают бесплатную паллиативную медпомощь
"Сегодня в регионе для лечения пациентов с COVID-19 развернуты более 2 тысяч коек в 12 моноинфекционных госпиталях, которые загружены на 87%. В течение двух недель в строй будут введены еще одна тысяч коек. Мощность моноинфекционных госпиталей увеличится в полтора раза", - сказал глава региона в видеообращении к жителям области.
Моор проинформировал, что по его поручению будут закуплены три компьютерных томографа, которые установят в поликлиниках Тюмени.
Говоря о социальной поддержке пожилых жителей области, губернатор сообщил, что для тюменцев старше 65 лет и людей всех возрастов, страдающих хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут формироваться бесплатные наборы лекарственных средств для лечения инфекции на ранних стадиях. Эти наборы будут выдаваться по решению врача при первом посещении заболевшего. Средняя стоимость одного набора - 1,6 тысяч рублей. На эти цели в бюджете зарезервированы 500 миллионов рублей.
Глава региона отметил, что служба неотложной помощи в Тюмени переведена на круглосуточный режим работы.
При этом он отметил, что за последние три недели количество обращений за неотложной помощью в Тюмени возросло более чем в пять раз: с полутора тысяч до 8 тысяч вызовов в сутки.
"Поэтому служба дополнительно получила 12 автомобилей, а на следующей неделе получит еще 41 автомашину. Кроме того, регион дополнительно приобрел 46 новых автомобилей скорой помощи", - сказал Моор.
По словам губернатора, увеличено количество операторов для приема звонков, а все горячие линии объединены в один центр. До конца недели будет завершено подключение к этой системе телефонов поликлиник и скорой помощи. для организации этой работы выделены дополнительные ресурсы.
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 14:47Тюменская область
В Тюменской области расселение ветхого жилья идет с опережением плана
Моор подчеркнул, что введение дополнительных ограничений для бизнеса в Тюменской области не планируется.
"Экономика должна работать, рабочие места должны сохраняться", - заявил губернатор.
 
Обсудить0
Тюменская областьАлександр Моор
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния