https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579599189.html

Моор: мощность госпиталей в связи с COVID-19 увеличат в полтора раза

Мощность моноинфекционных госпиталей в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией будет увеличена в полтора раза, сообщил губернатор области... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:50

2020-10-13T15:50

2020-10-13T15:50

тюменская область

александр моор

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<strong>ТЮМЕНЬ, 13 окт – РИА Новости</strong>. Мощность моноинфекционных госпиталей в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией будет увеличена в полтора раза, сообщил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Moor" target="_blank">Александр Моор</a>.По его словам, в Тюменской области темп прироста чуть выше среднего по стране, хотя количество заболевших все еще в 1,3 раза меньше среднероссийского значения и составляет 716 случаев на 100 тысяч населения."Сегодня в регионе для лечения пациентов с COVID-19 развернуты более 2 тысяч коек в 12 моноинфекционных госпиталях, которые загружены на 87%. В течение двух недель в строй будут введены еще одна тысяч коек. Мощность моноинфекционных госпиталей увеличится в полтора раза", - сказал глава региона в видеообращении к жителям области. Моор проинформировал, что по его поручению будут закуплены три компьютерных томографа, которые установят в поликлиниках Тюмени.Говоря о социальной поддержке пожилых жителей области, губернатор сообщил, что для тюменцев старше 65 лет и людей всех возрастов, страдающих хроническими заболеваниями, за счет областного бюджета будут формироваться бесплатные наборы лекарственных средств для лечения инфекции на ранних стадиях. Эти наборы будут выдаваться по решению врача при первом посещении заболевшего. Средняя стоимость одного набора - 1,6 тысяч рублей. На эти цели в бюджете зарезервированы 500 миллионов рублей.Глава региона отметил, что служба неотложной помощи в Тюмени переведена на круглосуточный режим работы.При этом он отметил, что за последние три недели количество обращений за неотложной помощью в Тюмени возросло более чем в пять раз: с полутора тысяч до 8 тысяч вызовов в сутки. По словам губернатора, увеличено количество операторов для приема звонков, а все горячие линии объединены в один центр. До конца недели будет завершено подключение к этой системе телефонов поликлиник и скорой помощи. для организации этой работы выделены дополнительные ресурсы. Моор подчеркнул, что введение дополнительных ограничений для бизнеса в Тюменской области не планируется. "Экономика должна работать, рабочие места должны сохраняться", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20201010/obschestvo-1579164984.html

https://ria.ru/20201012/zhile-1579417341.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор